Потери Турции от землетрясения превысят 4 млрд долларов

Но никакие деньги не соизмеримы с человеческими жертвами. Уже известно, что их число превысило 20 тысяч. Об этом сообщили в Минздраве республики. Травмы, по данным ведомства, получили более 80 тысяч. Эти цифры, по словам специалистов, еще будут расти.

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