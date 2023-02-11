Потери Турции от землетрясения превысят 4 млрд долларов

Новости Турции. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов. Такую оценку сделало Международное рейтинговое агентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов. Такую оценку сделало Международное рейтинговое агентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но никакие деньги не соизмеримы с человеческими жертвами. Уже известно, что их число превысило 20 тысяч. Об этом сообщили в Минздраве республики. Травмы, по данным ведомства, получили более 80 тысяч. Эти цифры, по словам специалистов, еще будут расти.
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