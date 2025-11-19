Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Метельский

МЧС анализирует проведённую операцию по поиску подростка в Березинском районе
19 ноября 2025 07:18

МЧС анализирует проведённую операцию по поиску подростка в Березинском районе

Белорусские спасатели 90 раз оказывали помощь 34 государствам, пострадавшим от ЧС
18 ноября 2025 11:07

Белорусские спасатели 90 раз оказывали помощь 34 государствам, пострадавшим от ЧС

Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия
14 августа 2025 07:25

Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия

В Будславе продолжаются археологические раскопки. Какие находки удалось обнаружить?
15 мая 2025 14:37

В Будславе продолжаются археологические раскопки. Какие находки удалось обнаружить?

Президент наградил белорусских спасателей за ликвидацию последствий землетрясения в Турции
19 июля 2023 17:00

Президент наградил белорусских спасателей за ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»
11 февраля 2023 08:19

Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников
01 сентября 2022 08:58

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх
25 марта 2019 07:37

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх

В выходной День труда СТВ провело эксперимент: всегда ли отдыхать - хорошо?
04 мая 2014 19:18

В выходной День труда СТВ провело эксперимент: всегда ли отдыхать - хорошо?

Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. С 3 марта - Великий пост
02 марта 2014 18:37

Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. С 3 марта - Великий пост