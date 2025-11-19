Новости по тегу #Андрей Метельский

В первую очередь обследовались лесные дороги и сам массив, где вероятность найти школьника была выше. Сложившиеся метеоусловия не позволили в полной мере отработать поиски с собаками: постоянный дождь смывал следовой запах.
«Отряд «ЗУБР» классифицируется как отряд тяжелого класса. Мы подтвердили готовность к ликвидации всех видов чрезвычайных ситуаций в любых климатических погодных условиях», – рассказал первый замначальника РОСН.
Спасатели демонстрируют свои навыки в самых сложных условиях, чтобы подтвердить высокий статус отряда «тяжелого класса».
В раскопках принимают участие волонтеры из Минска и Гродно, Постав и Вилейки, Шарковщины и Слонима. Это люди разных возрастов и профессий, объединенные интересом к краеведению.
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