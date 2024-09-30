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Байден поручил отправить военную помощь китайскому Тайваню

30 сентября 2024 08:57
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Американский лидер Джо Байден распорядился предоставить Тайваню военную помощь в размере 567 млн долларов. Эти средства пойдут на закупку оборонной техники, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку. Об этом пишет РИА Новости.

Пекин рассматривает Тайвань как часть Китая и для установления дипотношений требует соблюдения принципов «одного Китая». Несмотря на это, США сохраняют тесные контакты с Тайванем и снабжают его оружием.

Обстановка обострилась после визита Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, расцененного Китаем как оказание поддержки тайваньскому сепаратизму. В 1949 году официальные связи между КНР и Тайванем были прерваны, но деловые и неофициальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.

# Международная политика # Джо Байден # Китай # США

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