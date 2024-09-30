Израиль нанёс удар по центру Бейрута

На этот раз целью стал жилой дом, где скрывались три лидера ливанской исламской группировки. В результате атаки они были уничтожены. Полностью разрушены два этажа, звук взрыва был слышен во всем городе. Сообщений о жертвах и пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Многоэтажный дом, который попал под обстрел, находится в оживленном районе, где расположены многочисленные магазины и кафе. В ЦАХАЛ этот удар никак не прокомментировали. Между тем в Министерстве здравоохранения Ливана уточнили данные о погибших в результате израильских авианалетов. За сутки число жертв выросло до 123. Свыше трех с половиной сотен человек пострадали.