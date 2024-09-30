Ультраправая партия, критикующая военную помощь Украине, лидирует в Австрии

Согласно результатам предварительным голосования, Австрийская партия свободы (АПС) одерживает победу на парламентских выборах, набрав 29,2 процента всех голосов и 58 мандатов. Об этом пишет РИА Новости.

Австрийская народная партию нынешнего канцлера Карла Нехаммера заняла второе месте с 26,5 % голосов и 52 депутатскими мандатами, на третьем месте – Социал- демократическая партия с 21 % и 41 мандатом.

В настоящий момент правительство представляет собой коалицию между Австрийской народной партией и «Зелеными», цель которой – снизить зависимость Австрии от российского газа. Однако против этого выступает Австрийская партия свободы во главе с Гербертом Киклем, который поддерживает не военное, а политическое решение украинского конфликта.