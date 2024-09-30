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«Реал» без Мбаппе сыграл вничью с «Атлетико» в Ла Лиге

30 сентября 2024 07:52
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«Реал» и «Атлетико» завершили матч 8-го тура испанского чемпионата вничью 1:1. Об этом пишет РИА Новости.

Эдер Милитао отличился на 64-й минуте, а Анхель Корреа сравнял счет на 90+6 минуте. Из-за травмы игрок «Атлетико» Маркос Льоренте на 99-й минуте матча получил красную карточку. 

Килиан Мбаппе пропустил матч по причине травмы. Матч был прерван на 20 минут из-за поведения болельщиков. Болельщики «Атлетико» призвали к оскорблению Винисиуса Жуниора. Реал" идет на втором месте в Ла Лиге с 18 очками, «Атлетико» — на третьем с 16 очками.

# Футбол # Испания

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