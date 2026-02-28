Азаренок: миротворец Трамп заварил такую кашу, которую расхлебать уже не получится – большая война на всем Ближнем Востоке!

Григорий Азаренок, СТВ: Девочка кричит: «Почему они бомбили наш дом? Мама, выйди, мама!» Израиль и США начали новую войну. Они напали на Иран. Сотни ракет были выпущены по суверенной стране. Они заявляли, что хотят убить руководство исламской республики, призвали народ к майдану. Но пока педофилы-сатанисты убили только детей.

Григорий Азаренок:

Это школа для девочек. Уже более 50 убитых установлено. Беглый недошах, который не был в Иране уже 5 десятков лет, заявил, что это гуманитарная интервенция, и призвал народ выйти на улицы. Чтобы поприветствовать своих убийц, палачей, кровавых фашистов. Точно так же твари из Польши будут поддерживать удары «Хаймарсами» по Гомелю и Бресту, Минску и Витебску, по детским школам, когда поляки и бандеровцы будут шмалять по нам «Хаймарсами». Иранцы действительно вышли. Но они потребовали не смерти аятоллы, а Нетаньяху.

У нас также выйдут, в случае агрессии. Да? Все? Или будут вопить в Threads и бежать, куда глаза глядят? Посмотрим.

Иран не стал терпеть. Иран не стал умолять о пощаде. Он объявил священный джихад. Атакованы базы США в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Катаре. Прилетели ракеты и по Израилю. Железный купол и хваленые «Пэтриоты» оказались дырявыми дуршлагами. Ублюдок Нетаньяху, который убил десятки тысяч людей, детей в Газе, обрек свой народ на ненависть всего исламского мира. Ну а главный миротворец планеты, председатель Совета мира Трамп заварил такую кашу, которую расхлебать уже не получится. Большая война на всем Ближнем Востоке с риском перерастания в ядерное противостояние.

Интересная тенденция:

– Трамп вел переговоры с Мадуро о компромиссе, и Венесуэла была готова на этот компромисс пойти, но реальная цель переговоров – потянуть время, пока ведется подготовка нападения, усыпить бдительность, результат – нападение на Каракас, силовая смена режима.

– Трамп вел переговоры с Ираном в духе Женевы о компромиссе, и Тегеран был готов на этот компромисс пойти, но реальная цель – потянуть время для подготовки атаки, усыпить бдительность, результат – нападение.

Как вы думаете, зачем США ведут с нами переговоры? Батька уже не раз рассказывал, что делают они это неискренне. Что здесь рассыпаются в комплиментах, а потом бегут инструктировать беглых. Якобы они по другому не могут. Ага. Они могут поливать огнем целые страны, они могут безнаказанно красть президентов, а тут не могут к беглым нашим не съездить. И одновременно, из месяца в месяц, группировка НАТО у наших границ растет. Блокада Калининграда уже близко, они откровенно провозгласили эту цель. Они будут срезать белорусский балкон. То есть убивать, сжигать, бомбить, уничтожать. Нас. Будут. И все это под разговоры о мире и дружбе, конечно же. А пока переговорами хотят задобрить, заболтать, и программа-максимум – убрать «Орешник».