Выборы президента Польши состоятся 18 мая 2025-го

Звучат громкие заявления, и, ожидаемо, многие из них касаются Киева. Один из лидеров гонки, согласно опросам социологов, подчеркнул, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Виной тому – позиция по Волынской резне. А это принципиальный вопрос для Варшавы. «Не может быть частью международных альянсов государство, которое не в состоянии рассчитаться за очень жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей», – заявил Навроцкий. Напомним, руководитель Института национальной памяти баллотируется от партии «Право и справедливость», которая сейчас находится в оппозиции.