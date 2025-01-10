Выборы президента Польши состоятся 18 мая 2025-го

Польша на пороге электоральных баталий. Дата президентских выборов в стране объявлена в середине недели – это 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже началась борьба потенциальных кандидатов за внимание общественности.
Польша на пороге электоральных баталий. Дата президентских выборов в стране объявлена в середине недели – это 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже началась борьба потенциальных кандидатов за внимание общественности.
Звучат громкие заявления, и, ожидаемо, многие из них касаются Киева. Один из лидеров гонки, согласно опросам социологов, подчеркнул, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Виной тому – позиция по Волынской резне. А это принципиальный вопрос для Варшавы. «Не может быть частью международных альянсов государство, которое не в состоянии рассчитаться за очень жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей», – заявил Навроцкий. Напомним, руководитель Института национальной памяти баллотируется от партии «Право и справедливость», которая сейчас находится в оппозиции.