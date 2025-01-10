Прямой эфир

Выборы президента Польши состоятся 18 мая 2025-го

10 января 2025 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша на пороге электоральных баталий. Дата президентских выборов в стране объявлена в середине недели – это 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже началась борьба потенциальных кандидатов за внимание общественности.

Выборы президента Польши состоятся 18 мая 2025-го-2

Звучат громкие заявления, и, ожидаемо, многие из них касаются Киева. Один из лидеров гонки, согласно опросам социологов, подчеркнул, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Виной тому – позиция по Волынской резне. А это принципиальный вопрос для Варшавы. «Не может быть частью международных альянсов государство, которое не в состоянии рассчитаться за очень жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей», – заявил Навроцкий. Напомним, руководитель Института национальной памяти баллотируется от партии «Право и справедливость», которая сейчас находится в оппозиции.

# Новости Польши # Выборы в Польше # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Канады одобрили отставку премьера страны
10 января 2025 06:40

Жители Канады одобрили отставку премьера страны

70% французов не верят в новый состав кабинета министров – опрос
09 января 2025 20:00

70% французов не верят в новый состав кабинета министров – опрос

Более 2,5 млрд евро выделит Польша на развитие военной промышленности
09 января 2025 19:20

Более 2,5 млрд евро выделит Польша на развитие военной промышленности