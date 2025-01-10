В США разорилось около 700 крупных компаний за 2024-й

В США растет число компаний-банкротов. Об этом говорится в отчете национального агентства по изучению рынка и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2024 год о своей несостоятельности объявило почти 700 фирм. Это рекорд за 15 лет. Причем 30 компаний имели задолженность на сумму не менее миллиарда долларов. Основной причиной стало падение спроса на продукцию и услуги, снижение платежеспособности американцев. Причем обанкротились крупные сети магазинов и ресторанов.