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В США разорилось около 700 крупных компаний за 2024-й

10 января 2025 07:00
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В США растет число компаний-банкротов. Об этом говорится в отчете национального агентства по изучению рынка и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США разорилось около 700 крупных компаний за 2024-й-2

За 2024 год о своей несостоятельности объявило почти 700 фирм. Это рекорд за 15 лет. Причем 30 компаний имели задолженность на сумму не менее миллиарда долларов. Основной причиной стало падение спроса на продукцию и услуги, снижение платежеспособности американцев. Причем обанкротились крупные сети магазинов и ресторанов.

# Международная политика # Новости США

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