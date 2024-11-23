В интервью журналу Spiegel бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что лидер Украины Владимир Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, которые были приняты на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Это не просто ощущение, это так и есть», – сказала она.

Меркель заметила, что Зеленский приглашал ее и бывшего французского президента Николя Саркози в Бучу в 2022 году, тем самым намекая на взаимосвязь между их позицией в Бухаресте и событиями в Буче.

При этом она подчеркнула необходимость пытаться решать конфликтные вопросы с РФ мирным путем, усиливая принцип сдерживания.

На встрече в верхах НАТО в 2008 году в Бухаресте обсуждалось возможно вступление Украины и Грузии в альянс, но в связи с несогласием Германии и Франции этот момент был отложен на неопределенный срок.