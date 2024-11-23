Прямой эфир

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

23 ноября 2024 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волна недовольств накрыла и Польшу. Фермеры заблокировали КПП «Медика – Шегини» на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забастовка продлится до конца 2024 года. Ограничения коснутся только грузовиков. Планы пассажиров автобусов и легковых автомобилей активисты планируют не нарушать.

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной-2

Очереди из машин уже скапливаются. На въезд на территорию Украины пропускают по одному грузовику в час, а на выезд из страны движение авто массой свыше 3,5 тонны блокируют полностью. Таковы условия протестующих. Повторяется прошлогодняя история. Польские аграрии и перевозчики время от времени блокируют КПП, выступая против недобросовестной конкуренции. Создают ее украинские коллеги, которые пользуются льготами Евросоюза.

# Польша # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Монреаль охватили протесты из-за воинствующей риторики НАТО
23 ноября 2024 16:55

Монреаль охватили протесты из-за воинствующей риторики НАТО

Зенит минимально обыграл Оренбург в матче РПЛ
23 ноября 2024 16:38

Зенит минимально обыграл Оренбург в матче РПЛ

Смольская выиграла гонку преследования на Кубке Содружества
23 ноября 2024 16:19

Смольская выиграла гонку преследования на Кубке Содружества