Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Волна недовольств накрыла и Польшу. Фермеры заблокировали КПП «Медика – Шегини» на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забастовка продлится до конца 2024 года. Ограничения коснутся только грузовиков. Планы пассажиров автобусов и легковых автомобилей активисты планируют не нарушать.

Очереди из машин уже скапливаются. На въезд на территорию Украины пропускают по одному грузовику в час, а на выезд из страны движение авто массой свыше 3,5 тонны блокируют полностью. Таковы условия протестующих. Повторяется прошлогодняя история. Польские аграрии и перевозчики время от времени блокируют КПП, выступая против недобросовестной конкуренции. Создают ее украинские коллеги, которые пользуются льготами Евросоюза.