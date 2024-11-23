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Монреаль охватили протесты из-за воинствующей риторики НАТО

23 ноября 2024 16:55
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Воинствующая риторика НАТО стала поводом для недовольства жителей Канады. В Монреале митингующие устроили настоящий погром. Били окна и поджигали машины. Досталось от активистов и полиции, которая пыталась восстановить порядок на улицах. Толпа забросала их дымовыми шашками и пиротехникой. Правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и дубинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монреаль охватили протесты из-за воинствующей риторики НАТО-2

Протестуют канадцы на фоне 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая накануне стартовала в Монреале. Активисты предприняли попытку штурма Дворца конгрессов, где в эти дни проходит встреча. Известно о троих задержанных, но вероятно, это только начало. Сессия НАТО продлится до 25-го ноября, темы на повестке дня – Украина, будущее альянса и изменение климата. Уже ясно, что мероприятие будет громким. И речь не столько о заявлениях его участников, сколько о самом фоне встречи.

# НАТО # Канада # Протесты

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