Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду

В Нагорном Карабахе горят дома: так местные жители готовятся к массовому переезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о районах, которые, согласно договору о прекращении огня, должны перейти под контроль Азербайджана.
В Нагорном Карабахе горят дома: так местные жители готовятся к массовому переезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о районах, которые, согласно договору о прекращении огня, должны перейти под контроль Азербайджана.
На дорогах полно легковушек и грузовиков. Люди пытаются вывезти все, что удастся. Некоторые разбирают здания на стройматериалы.
Напомним, соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе начало действовать 10 ноября.
Согласно договору, в зоне конфликта объявлено полное прекращение боевых действий. Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и остановиться на занятых позициях. В итоге Армения в связи с последним пунктом теряет часть территорий. Они перейдут под контроль Азербайджана в ближайшее время.
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