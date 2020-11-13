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Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду

13 ноября 2020 15:45
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В Нагорном Карабахе горят дома: так местные жители готовятся к массовому переезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о районах, которые, согласно договору о прекращении огня, должны перейти под контроль Азербайджана.

Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду-1

На дорогах полно легковушек и грузовиков. Люди пытаются вывезти все, что удастся. Некоторые разбирают здания на стройматериалы.

Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду-4

Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду-6

Напомним, соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе начало действовать 10 ноября.

Согласно договору, в зоне конфликта объявлено полное прекращение боевых действий. Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и остановиться на занятых позициях. В итоге Армения в связи с последним пунктом теряет часть территорий. Они перейдут под контроль Азербайджана в ближайшее время.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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