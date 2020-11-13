Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду

В Нагорном Карабахе горят дома: так местные жители готовятся к массовому переезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о районах, которые, согласно договору о прекращении огня, должны перейти под контроль Азербайджана.

На дорогах полно легковушек и грузовиков. Люди пытаются вывезти все, что удастся. Некоторые разбирают здания на стройматериалы.