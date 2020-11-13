Стрельба в Киеве. Ранения получил полицейский, который остановил нарушителей ПДД

Новости Украины. В Киеве трижды выстрелили в полицейского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел после того, как экипаж патрульных остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения.
Новости Украины. В Киеве трижды выстрелили в полицейского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел после того, как экипаж патрульных остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения.
В салоне находились три человека. Увидев правоохранителей, мужчины попытались сбежать. Один из них затем открыл огонь.
Раненый патрульный сейчас находится в больнице.