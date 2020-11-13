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Павел Кужеев: конечно же, в откровенности Президенту Беларуси не отказать

13 ноября 2020 19:11
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Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кужеев: конечно же, в откровенности Президенту Беларуси не отказать-1

Павел Кужеев, главный редактор телеканала «112 Украина»:
Во-первых, это живой разговор. Во-вторых, это реальная политика. Поэтому здесь если и место для политеса, то, конечно же, в откровенности Президенту не отказать. Конечно же, некоторые эпитеты… Мне кажется, что какое-то здравое зерно было в его словах – я имею в виду, на эмоции. Но, если отбросить эмоции и послушать саму суть и содержание того, что говорил Александр Григорьевич, то можно сделать и украинским (я думаю, не только украинским) политикам некоторые выводы от услышанного. Мне кажется, что очень содержательные были его ответы.

Павел Кужеев – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Боле двух суток провел в эфире без перерывов и сна.

Павел Кужеев: конечно же, в откровенности Президенту Беларуси не отказать-4

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