Александр Лукашенко направил соболезнование Трампу и семьям погибших от массовых расстрелов в США

Новости США. В США объявлен трёхдневный траур в память о погибших в Техасе и Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США объявлен трёхдневный траур в память о погибших в Техасе и Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Америка пережила три трагедии на протяжении суток. В Огайо стрелявшего ликвидировала полиция. От рук преступника погибли 9 человек. Позже выяснилось, что оружие он приобрел через интернет.
В Техасе напавшему на посетителей торгового центра мужчине предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. В результате стрельбы погибли 20 человек. Прокуратура намерена добиваться смертной казни для преступника.
А ночью еще один инцидент произошел в Чикаго: неизвестные открыли огонь по людям в парке. Пострадали 7 человек.
МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе
В связи с многочисленными жертвами массовых убийств соболезнования президенту США направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.