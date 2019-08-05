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Александр Лукашенко направил соболезнование Трампу и семьям погибших от массовых расстрелов в США

05 августа 2019 08:30
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Новости США. В США объявлен трёхдневный траур в память о погибших в Техасе и Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко направил соболезнование Трампу и семьям погибших от массовых расстрелов в США-1

Америка пережила три трагедии на протяжении суток. В Огайо стрелявшего ликвидировала полиция. От рук преступника погибли 9 человек. Позже выяснилось, что оружие он приобрел через интернет.

Александр Лукашенко направил соболезнование Трампу и семьям погибших от массовых расстрелов в США-4

В Техасе напавшему на посетителей торгового центра мужчине предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. В результате стрельбы погибли 20 человек. Прокуратура намерена добиваться смертной казни для преступника.

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

Александр Лукашенко направил соболезнование Трампу и семьям погибших от массовых расстрелов в США-7

А ночью еще один инцидент произошел в Чикаго: неизвестные открыли огонь по людям в парке. Пострадали 7 человек.

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

В связи с многочисленными жертвами массовых убийств соболезнования президенту США направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Стрельба в США # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Фотофакт

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