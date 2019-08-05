Опасный Boeing 737 MAX не выпустят в небо, пока не проверят

Новости мира. Самолёт Boeing 737 MAX не собираются возвращать в небо до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полной проверки воздушного судна потребуются новые испытания. Это займёт еще несколько месяцев.
Новости мира. Самолёт Boeing 737 MAX не собираются возвращать в небо до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полной проверки воздушного судна потребуются новые испытания. Это займёт еще несколько месяцев.
Без результатов тестов Федеральное авиационное агентство США не выдаст разрешение на полёты. Специалистам предстоит проверить программы, связанные с управлением лайнером.
Ранее проведены исследования системы полетного контроля, неполадки которой привели к двум авиакатастрофам.