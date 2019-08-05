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Опасный Boeing 737 MAX не выпустят в небо, пока не проверят

05 августа 2019 07:19
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Новости мира. Самолёт Boeing 737 MAX не собираются возвращать в небо до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полной проверки воздушного судна потребуются новые испытания. Это займёт еще несколько месяцев.

Опасный Boeing 737 MAX не выпустят в небо, пока не проверят-1

Без результатов тестов Федеральное авиационное агентство США не выдаст разрешение на полёты. Специалистам предстоит проверить программы, связанные с управлением лайнером.

Ранее проведены исследования системы полетного контроля, неполадки которой привели к двум авиакатастрофам.

# Самолет # Фотофакт

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