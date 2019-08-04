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В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

04 августа 2019 11:46
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Новости США. Подробности кровавого происшествия в штате Техас стали известны СМИ. В результате стрельбы в одном из торговых центров погибли 20 человек, еще 30 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре-1

Нападавший действовал один. Он зашел в здание и открыл беспорядочный огонь из автомата.

Полицейские прибыли на место бойни всего в течение нескольких минут. Стрелка удалось задержать. При аресте мужчина даже не сопротивлялся.

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре-4

Также правоохранители обнаружили манифест преступника, который он выложил в интернет за 20 минут до нападения. В полиции заявили, что дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

# Стрельба в США # Фотофакт

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