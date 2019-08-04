В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

Новости США. Подробности кровавого происшествия в штате Техас стали известны СМИ. В результате стрельбы в одном из торговых центров погибли 20 человек, еще 30 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший действовал один. Он зашел в здание и открыл беспорядочный огонь из автомата. Полицейские прибыли на место бойни всего в течение нескольких минут. Стрелка удалось задержать. При аресте мужчина даже не сопротивлялся.