В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

Новости США. Подробности кровавого происшествия в штате Техас стали известны СМИ. В результате стрельбы в одном из торговых центров погибли 20 человек, еще 30 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Подробности кровавого происшествия в штате Техас стали известны СМИ. В результате стрельбы в одном из торговых центров погибли 20 человек, еще 30 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападавший действовал один. Он зашел в здание и открыл беспорядочный огонь из автомата.
Полицейские прибыли на место бойни всего в течение нескольких минут. Стрелка удалось задержать. При аресте мужчина даже не сопротивлялся.
Также правоохранители обнаружили манифест преступника, который он выложил в интернет за 20 минут до нападения. В полиции заявили, что дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.