МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

Новости США. Вторая атака за сутки: в штате Огайо неизвестные открыли стрельбу возле одного из городских баров. Погибли около 10 человек, чуть менее 20 были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертв могло быть гораздо больше, если бы в паре кварталов от бара не патрулировали полицейские. Офицеры оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали одного из стрелков. Второму удалось скрыться.