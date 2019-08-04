МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

Новости США. Вторая атака за сутки: в штате Огайо неизвестные открыли стрельбу возле одного из городских баров. Погибли около 10 человек, чуть менее 20 были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Вторая атака за сутки: в штате Огайо неизвестные открыли стрельбу возле одного из городских баров. Погибли около 10 человек, чуть менее 20 были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертв могло быть гораздо больше, если бы в паре кварталов от бара не патрулировали полицейские. Офицеры оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали одного из стрелков. Второму удалось скрыться.
За сутки это уже второй случай стрельбы в США.
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