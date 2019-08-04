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МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

04 августа 2019 13:50
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Новости США. Вторая атака за сутки: в штате Огайо неизвестные открыли стрельбу возле одного из городских баров. Погибли около 10 человек, чуть менее 20 были ранены,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе-1

Жертв могло быть гораздо больше, если бы в паре кварталов от бара не патрулировали полицейские. Офицеры оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали одного из стрелков. Второму удалось скрыться.

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе-4

За сутки это уже второй случай стрельбы в США. 

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в США.

# Стрельба в США # Фотофакт

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