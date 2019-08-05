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Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

05 августа 2019 06:45
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Новости мира. Любители «бондианы» копят деньги. Автомобиль агента 007 выставлен на аукцион. Речь идет об Aston Martin, за рулём которого сидел сам Джеймс Бонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-1

Машину можно увидеть таких фильмах, как «Шаровая молния» и «Голдфингер». При этом все шпионские гаджеты, установленные на бондовский Aston, работают.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-4

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-6

В том числе механизм для смены номерных знаков, выдвижные крупнокалиберные пулемёты, прокалыватели шин и даже катапультируемое кресло.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-9

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-11

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-13

Машина самого агента 007 слишком уникальна, чтобы уйти за низкую цену. Так что ожидается, что Aston уйдет с молотка не менее, чем за 4 миллиона долларов.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами-16

# Автомобили # Джеймс Бонд # Фотофакт

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