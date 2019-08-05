Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Новости мира. Любители «бондианы» копят деньги. Автомобиль агента 007 выставлен на аукцион. Речь идет об Aston Martin, за рулём которого сидел сам Джеймс Бонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машину можно увидеть таких фильмах, как «Шаровая молния» и «Голдфингер». При этом все шпионские гаджеты, установленные на бондовский Aston, работают.

В том числе механизм для смены номерных знаков, выдвижные крупнокалиберные пулемёты, прокалыватели шин и даже катапультируемое кресло.