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Агенты ФБР провели обыск в загородном доме Джо Байдена

02 февраля 2023 11:39
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Новости США. Агенты ФБР провели очередной обыск в одном из загородных домов президента США Джо Байдена. И вновь целью их поиска были секретные документы, которые могли незаконно храниться там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на этот раз ничего не нашли.

Агенты ФБР провели обыск в загородном доме Джо Байдена-1

Это стало очередным этапом тщательного расследования американского Минюста. Ранее были проверены несколько домов и резиденций главы Белого дома в разных районах страны. Скандал вокруг Байдена разогрелся после того, как секретные документы были обнаружены в его резиденции и личном гараже. Несмотря на то, что они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента, это является грубейшим нарушением всех правил их хранения и пользования.

Агенты ФБР провели обыск в загородном доме Джо Байдена-4

Вся эта шумиха стала головной болью для Байдена, который собирается вновь баллотироваться на пост президента.

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# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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