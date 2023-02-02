Агенты ФБР провели обыск в загородном доме Джо Байдена

Новости США. Агенты ФБР провели очередной обыск в одном из загородных домов президента США Джо Байдена. И вновь целью их поиска были секретные документы, которые могли незаконно храниться там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на этот раз ничего не нашли.

Это стало очередным этапом тщательного расследования американского Минюста. Ранее были проверены несколько домов и резиденций главы Белого дома в разных районах страны. Скандал вокруг Байдена разогрелся после того, как секретные документы были обнаружены в его резиденции и личном гараже. Несмотря на то, что они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента, это является грубейшим нарушением всех правил их хранения и пользования.