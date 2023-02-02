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Компания Boeing прощается со своим легендарным лайнером 747

02 февраля 2023 09:23
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Новости США. Американская компания Boeing прощается со своим легендарным лайнером 747. Она собрала у себя на заводе в штате Вашингтон последний гигантский реактивный самолет этой серии. Компания прекращает его производство спустя 54 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Boeing прощается со своим легендарным лайнером 747-1

Этот самолет стал частью истории мировой авиации. К его особенностям относится тот факт, что он имеет два этажа и может перевозить почти 500 пассажиров. А также широко использовался в транспортной авиации. Но время берет свое. Выпускать его стало невыгодно из-за падения спроса. Появились новые более экономичные широкофюзеляжные самолеты.

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# Самолет # Новости США # Фотофакт

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