Новости США. Американская компания Boeing прощается со своим легендарным лайнером 747. Она собрала у себя на заводе в штате Вашингтон последний гигантский реактивный самолет этой серии. Компания прекращает его производство спустя 54 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот самолет стал частью истории мировой авиации. К его особенностям относится тот факт, что он имеет два этажа и может перевозить почти 500 пассажиров. А также широко использовался в транспортной авиации. Но время берет свое. Выпускать его стало невыгодно из-за падения спроса. Появились новые более экономичные широкофюзеляжные самолеты.