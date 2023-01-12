Секретные документы Байдена лежали прямо в офисе Белого дома

Факт довольно неприятный для президента, так как наносит сильный удар по имиджу Байдена. Ведь это не первый подобный инцидент. Ранее в ноябре 2022 года его адвокаты случайно нашли в одном из кабинетов более 10 бумаг под грифом «секретно». Они хранились там вопреки всем правилам и требованиям. Но тогда скандал удалось замять. В администрации главы Белого дома заявили, что все документы оказались там, когда Байден был еще вице-президентом, а он сам даже не знал о них.

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