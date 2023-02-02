Прямой эфир

В Швеции побит 10-летний рекорд по числу разорившихся компаний

02 февраля 2023 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В Швеции побит десятилетний рекорд по числу разорившихся компаний. Только за январь количество фирм и предприятий, подавших заявление на банкротство, выросло на 47 % по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции побит 10-летний рекорд по числу разорившихся компаний-1

Уже зарегистрировано 622 заявки. При этом три из пяти крупных обанкротившихся фирм были строительными. В основном из-за того, что сейчас рынок жилья в Швеции переживает масштабный кризис. Если в конце прошлого года в основном разорялись компании розничной торговли и отели, то теперь это процесс перекинулся и на промышленность.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Швеции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Германия потратит 17 млрд евро на укрепление своей противоракетной обороны
02 февраля 2023 09:21

Германия потратит 17 млрд евро на укрепление своей противоракетной обороны

Пакистанские полицейские вышли на акцию протеста из-за теракта в мечети
02 февраля 2023 08:18

Пакистанские полицейские вышли на акцию протеста из-за теракта в мечети

США и Южная Корея провели масштабные совместные учения ВВС
02 февраля 2023 08:16

США и Южная Корея провели масштабные совместные учения ВВС