В Швеции побит 10-летний рекорд по числу разорившихся компаний

Новости Швеции. В Швеции побит десятилетний рекорд по числу разорившихся компаний. Только за январь количество фирм и предприятий, подавших заявление на банкротство, выросло на 47 % по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже зарегистрировано 622 заявки. При этом три из пяти крупных обанкротившихся фирм были строительными. В основном из-за того, что сейчас рынок жилья в Швеции переживает масштабный кризис. Если в конце прошлого года в основном разорялись компании розничной торговли и отели, то теперь это процесс перекинулся и на промышленность.