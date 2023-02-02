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Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей

02 февраля 2023 11:37
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Новости Польши. Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В привычную упаковку они стали класть меньше товара, при этом цена остается прежней. Об этом пишет газета «Речь Посполита».

Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей-1

Такое мошенничество производители объяснили заботой о потребителях. Все возросшие затраты, вызванные инфляцией и подорожанием газа и электричества, они вынуждены переложить на плечи самих покупателей. И поэтому уменьшают вес продуктов, чтобы избежать видимого повышения цен.

Но такой подвох быстро раскусили. Из-за подорожания жизни поляки очень внимательно стали относиться к расходам. Поэтому сейчас разгорается торговый скандал. Люди требуют прекратить обман в магазинах. Но расследования соответствующие инстанции проводить не собираются. Они посоветовали покупателям внимательней читать информацию на упаковках.

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# Торговля # Новости Польши # Фотофакт

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