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Вулкан на Канарских островах продолжает извергаться. Лава подбирается к воде

27 сентября 2021 09:48
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Новости Испании. Вулкан продолжает извергаться на Канарских островах в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожары, вызванные лавой, распространились по всей местности, в результате чего почти 6 000 человек, живущих на острове, покинули свои дома.

Вулкан на Канарских островах продолжает извергаться. Лава подбирается к воде-1

Раскаленная порода разрушила уже более 100 жилых зданий. Близлежащие населенные пункты по-прежнему в опасности. На данный момент лава начинает подбираться к воде. По заявлению властей, при попадании в море она может создать облака токсичного газа и взрывы.

Вулкан на Канарских островах продолжает извергаться. Лава подбирается к воде-4

Первое извержение вулкана выбросило лаву на сотни метров в воздух. Специалисты заявили, что он может оставаться активным в течение нескольких месяцев. Полеты на Канары пока проходят в обычным режиме, но власти призвали туристов, которых привлекает это явление, воздержаться от экскурсий.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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