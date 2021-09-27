Вулкан на Канарских островах продолжает извергаться. Лава подбирается к воде

Новости Испании. Вулкан продолжает извергаться на Канарских островах в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожары, вызванные лавой, распространились по всей местности, в результате чего почти 6 000 человек, живущих на острове, покинули свои дома.

Раскаленная порода разрушила уже более 100 жилых зданий. Близлежащие населенные пункты по-прежнему в опасности. На данный момент лава начинает подбираться к воде. По заявлению властей, при попадании в море она может создать облака токсичного газа и взрывы.