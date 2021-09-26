Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал

Новости Беларуси. По-прежнему на границе остается лагерь, где пока еще живут 32 человека. В белорусских больницах оказывают помощь пострадавшим детям и взрослым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– А теперь можешь так глубоко не дышать, я твое сердце послушаю. Хорошо?

– Хорошо.

– Договорились. Он уже немного привык к врачам и не так напуган. Мальчик с итальянским именем Грация, гражданин Конго, но свободно говорит по-русски. Да, вопросов в этой истории много. И вряд ли на них может дать ответы 8-летний ребенок. Он увлеченно играет со своим новым другом – роботом, а завидев нашу съемочную группу, первым делом интересуется: «Вы мою маму не видели?»

Что тут ответить? Особенно зная, что его мама сейчас в другой больнице с серьезной травмой, полученной на границе. Подробнее в видеоматериале.

Вот это видео, как пограничники заставы «Подлипки» обнаружили рядом с границей группы беженцев. На польской контрольно-следовой полосе явные следы вытеснения иностранцев, среди которых дети – этот факт не остановил силовиков сопредельной страны.

Белорусские медики оказали первую помощь – налицо признаки переохлаждения и обезвоживания. А вот и Грация – у него пострадала нога. Детей госпитализировали в Гродненскую детскую больницу.

Она болит, она болит! К счастью, обошлось без перелома – сильный ушиб. Мальчик рассказал нам, что травмировался о колючую проволоку.

Когда я зашел в забор, там было что-то сломано. Мы хотели с моей семьей пройти, я зашел, а потом оно на меня расстегнулось, она на меня упала.

В одной палате с Грацией дети из Ирака – девочка и мальчик. У еще одного ребенка выявили COVID, он сейчас в красной зоне.

Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы:

Дети поступали в вечернее время с небольшой субфебрильной температурой, с явлениями простуд. Они были обследованы, госпитализированы, оказана необходимая помощь. В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Первые часы в больнице дети плакали, боялись, что в палату ворвутся те люди, которые их гнали из Польши. Но подарки от медперсонала и забота помогли растопить лед.