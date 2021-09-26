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Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал

26 сентября 2021 19:13
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Новости Беларуси. По-прежнему на границе остается лагерь, где пока еще живут 32 человека. В белорусских больницах оказывают помощь пострадавшим детям и взрослым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-1

А теперь можешь так глубоко не дышать, я твое сердце послушаю. Хорошо?
– Хорошо.
– Договорились.

Он уже немного привык к врачам и не так напуган. Мальчик с итальянским именем Грация, гражданин Конго, но свободно говорит по-русски. Да, вопросов в этой истории много. И вряд ли на них может дать ответы 8-летний ребенок. Он увлеченно играет со своим новым другом – роботом, а завидев нашу съемочную группу, первым делом интересуется: «Вы мою маму не видели?»

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-4

Что тут ответить? Особенно зная, что его мама сейчас в другой больнице с серьезной травмой, полученной на границе.

Подробнее в видеоматериале.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-7

Вот это видео, как пограничники заставы «Подлипки» обнаружили рядом с границей группы беженцев. На польской контрольно-следовой полосе явные следы вытеснения иностранцев, среди которых дети – этот факт не остановил силовиков сопредельной страны.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-10

Белорусские медики оказали первую помощь – налицо признаки переохлаждения и обезвоживания.

А вот и Грация – у него пострадала нога. Детей госпитализировали в Гродненскую детскую больницу.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-13

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-15

Она болит, она болит!

К счастью, обошлось без перелома – сильный ушиб. Мальчик рассказал нам, что травмировался о колючую проволоку.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-18

Когда я зашел в забор, там было что-то сломано. Мы хотели с моей семьей пройти, я зашел, а потом оно на меня расстегнулось, она на меня упала.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-21

В одной палате с Грацией дети из Ирака – девочка и мальчик. У еще одного ребенка выявили COVID, он сейчас в красной зоне.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-24

Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы:
Дети поступали в вечернее время с небольшой субфебрильной температурой, с явлениями простуд. Они были обследованы, госпитализированы, оказана необходимая помощь. В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-27

Первые часы в больнице дети плакали, боялись, что в палату ворвутся те люди, которые их гнали из Польши. Но подарки от медперсонала и забота помогли растопить лед.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-30

Наталия Сидоренко, врач-педиатр Гродненской областной детской клинической больницы:
Я вообще была очень поражена нашим сотрудникам и в принципе белорусским людям – очень доброжелательны, очень жалеют, очень дети к ним привязаны. Носят игрушки, одежду, спрашивают, что нужно еще принести. Какие-то продукты, воду, например, фрукты им приносят. Просто большое спасибо людям, нашим сотрудникам, я ими горжусь, что они настолько отзывчивые, настолько внимательные, к чужой беде в том числе.

Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал-33

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# Беженцы # общество # Галина Буро # Сергей Таранцей # Наталия Сидоренко # Фотофакт

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