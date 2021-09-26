Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал

Новости Беларуси. По-прежнему на границе остается лагерь, где пока еще живут 32 человека. В белорусских больницах оказывают помощь пострадавшим детям и взрослым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. По-прежнему на границе остается лагерь, где пока еще живут 32 человека. В белорусских больницах оказывают помощь пострадавшим детям и взрослым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– А теперь можешь так глубоко не дышать, я твое сердце послушаю. Хорошо?
– Хорошо.
– Договорились.
Он уже немного привык к врачам и не так напуган. Мальчик с итальянским именем Грация, гражданин Конго, но свободно говорит по-русски. Да, вопросов в этой истории много. И вряд ли на них может дать ответы 8-летний ребенок. Он увлеченно играет со своим новым другом – роботом, а завидев нашу съемочную группу, первым делом интересуется: «Вы мою маму не видели?»
Что тут ответить? Особенно зная, что его мама сейчас в другой больнице с серьезной травмой, полученной на границе.
Подробнее в видеоматериале.
Вот это видео, как пограничники заставы «Подлипки» обнаружили рядом с границей группы беженцев. На польской контрольно-следовой полосе явные следы вытеснения иностранцев, среди которых дети – этот факт не остановил силовиков сопредельной страны.
Белорусские медики оказали первую помощь – налицо признаки переохлаждения и обезвоживания.
А вот и Грация – у него пострадала нога. Детей госпитализировали в Гродненскую детскую больницу.
Она болит, она болит!
К счастью, обошлось без перелома – сильный ушиб. Мальчик рассказал нам, что травмировался о колючую проволоку.
Когда я зашел в забор, там было что-то сломано. Мы хотели с моей семьей пройти, я зашел, а потом оно на меня расстегнулось, она на меня упала.
В одной палате с Грацией дети из Ирака – девочка и мальчик. У еще одного ребенка выявили COVID, он сейчас в красной зоне.
Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы:
Дети поступали в вечернее время с небольшой субфебрильной температурой, с явлениями простуд. Они были обследованы, госпитализированы, оказана необходимая помощь. В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Первые часы в больнице дети плакали, боялись, что в палату ворвутся те люди, которые их гнали из Польши. Но подарки от медперсонала и забота помогли растопить лед.
Наталия Сидоренко, врач-педиатр Гродненской областной детской клинической больницы:
Я вообще была очень поражена нашим сотрудникам и в принципе белорусским людям – очень доброжелательны, очень жалеют, очень дети к ним привязаны. Носят игрушки, одежду, спрашивают, что нужно еще принести. Какие-то продукты, воду, например, фрукты им приносят. Просто большое спасибо людям, нашим сотрудникам, я ими горжусь, что они настолько отзывчивые, настолько внимательные, к чужой беде в том числе.
Читайте также:
«Мира хотят они. Нельзя такое делать». Что думают белорусы о ситуации с мигрантами на границе с Польшей?
«Обнаружен мужчина в бессознательном состоянии». Начальник погранзаставы об избитом мигранте на границе с Польшей
Беженец на белорусско-польской границе: «Мы здесь находимся 44 дня, всё это время ждём результата»