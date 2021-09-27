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«Талибан»: авиакомпании Афганистана готовы к сотрудничеству

27 сентября 2021 09:47
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Новости Афганистана. Аэропорт Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. По заявлению движения «Талибан», все проблемы были решены и авиакомпании Афганистана готовы к сотрудничеству.

«Талибан»: авиакомпании Афганистана готовы к сотрудничеству-1

Также они рассчитывают, что международные перевозчики, которые совершали полеты в Кабул ранее, возобновят сообщение. Аэропорт был сильно поврежден, многие его объекты были разрушены во время вывода американских войск с территории страны.

# Международная политика # Фотофакт

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