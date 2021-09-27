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Акции протеста в США. Гаитяне против депортации мигрантов

27 сентября 2021 09:31
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Гаитяне протестуют против депортации мигрантов Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие обвиняют Америку в жестоком обращении с беженцами.

Акции протеста в США. Гаитяне против депортации мигрантов-1

После того как пограничные службы США начали массовую депортацию мигрантов, люди были вынуждены искать новый приют в Мексике. Местные власти старались всячески помочь гаитянам. Они организовывали автобусные рейсы, которые отвозили мигрантов от границы с США и доставляли желающих обратно в их страны. Красный Крест и «Врачи без границ» оказывали беженцам медицинскую и гуманитарную помощь.

Акции протеста в США. Гаитяне против депортации мигрантов-4

Семьи с маленькими детьми были вынуждены бежать из страны из-за сильного землетрясения в середине августа. В результате подземных толчков на Гаити погибли почти две тысячи человек. Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч повреждены.

# Акции протеста # Фотофакт

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