Акции протеста в США. Гаитяне против депортации мигрантов

Гаитяне протестуют против депортации мигрантов Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие обвиняют Америку в жестоком обращении с беженцами.
Гаитяне протестуют против депортации мигрантов Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие обвиняют Америку в жестоком обращении с беженцами.
После того как пограничные службы США начали массовую депортацию мигрантов, люди были вынуждены искать новый приют в Мексике. Местные власти старались всячески помочь гаитянам. Они организовывали автобусные рейсы, которые отвозили мигрантов от границы с США и доставляли желающих обратно в их страны. Красный Крест и «Врачи без границ» оказывали беженцам медицинскую и гуманитарную помощь.
Семьи с маленькими детьми были вынуждены бежать из страны из-за сильного землетрясения в середине августа. В результате подземных толчков на Гаити погибли почти две тысячи человек. Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч повреждены.