Акции протеста в США. Гаитяне против депортации мигрантов

Гаитяне протестуют против депортации мигрантов Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие обвиняют Америку в жестоком обращении с беженцами.

После того как пограничные службы США начали массовую депортацию мигрантов, люди были вынуждены искать новый приют в Мексике. Местные власти старались всячески помочь гаитянам. Они организовывали автобусные рейсы, которые отвозили мигрантов от границы с США и доставляли желающих обратно в их страны. Красный Крест и «Врачи без границ» оказывали беженцам медицинскую и гуманитарную помощь.