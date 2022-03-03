«Мы три дня в подвале отсидели». Жители Украины рассказали о ситуации в городах страны
Это кадры из Чернигова. Сегодня здесь по прогнозу «Град». Ракеты прилетают хаотично – в жилые дома и машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, такая же ситуация по всей Украине: в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах. Националисты бомбят и блокируют десятки тысяч жителей, не выпуская их в безопасные места.
Люди ходить на улицу боятся. Детей здесь нет. Кто куда повывозили людей. А стреляют каждый день.
Мы три дня в подвале отсидели. Два конкретных: мы спали там с детьми. Полностью стоят танки, полностью стоят пушки. Между домами стоят. Поэтому мы уже уезжали – начиналась бомбежка. А сейчас, я вчера созванивался, люди просидели в подвале. Говорят, очень сильно накрывает. Очень серьезно. Но там же вокруг завод, «Азур» этот, заминировали и держат людей.