«Мы три дня в подвале отсидели». Жители Украины рассказали о ситуации в городах страны

Это кадры из Чернигова. Сегодня здесь по прогнозу «Град». Ракеты прилетают хаотично – в жилые дома и машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, такая же ситуация по всей Украине: в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах. Националисты бомбят и блокируют десятки тысяч жителей, не выпуская их в безопасные места.

Люди ходить на улицу боятся. Детей здесь нет. Кто куда повывозили людей. А стреляют каждый день.