Москву украсили в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Флаговые композиции и тематические инсталляции установлены возле здания МИД, на Красной и Манежной площадях, у главного входа в Парк Горького и ВДНХ, вдоль аллеи, ведущей к Триумфальной арке, а также в парке Победы на Поклонной горе. Всего в российской столице ко Дню Победы появятся более 4000 декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный – цвет Знамени Победы. По информации пресс-службы правительства Москвы, одно из самых масштабных украшений будет на Лубянской площади – это ансамбль из флагов и 11-метровая «Звезда Победы». Традиционно украсят также мосты города, станции метро, вокзалы и набережные.