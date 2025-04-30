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Трамп: Москва заинтересована в урегулировании конфликта

30 апреля 2025 07:08
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Трамп: Москва заинтересована в урегулировании конфликта-0

По убеждению президента США Дональда Трампа, президент РФ Владимир Путин хочет прийти к мирному урегулированию в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Представители СМИ поинтересовались мнением Трампа, хочет ли президент России мира на территории Украины. Американский лидер ответил утвердительно. «Я бы сказал, что он хочет прекратить войну», добавил американский лидер.

Политик также подчеркнул, что, если бы он проиграл на выборах президента США в 2024 году, РФ «забрала бы всю Украину». Касательно прекращения военной поддержки Киева в случае провала в достижении мира сторонами Трамп предпочел промолчать, сославшись на то, что это может изменить ход переговорного процесса.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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