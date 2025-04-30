В Беларуси появятся новые экотропы и обновятся старые

В планах на Год благоустройства много хороших дел – десятки тысяч белорусов уже вовлечены в лесовосстановление после прошлогодней бури, во время субботников приводятся в порядок после зимы парки, скверы, зеленые зоны отдыха у воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно в 2025-м будут обновлять существующие и создавать совершенно новые экотропы.

По всей Беларуси их появится около сотни. Сегодня популярность таких природных турмаршрутов внутри страны только растет. Туристы все чаще выбирают вариант провести свободное время не просто в лесу, а в зеленых локациях, которые обустроены особым образом. Здесь есть информационные стенды, обзорные площадки, деревянные настилы. Сотни экотроп уже проложены через самые живописные природные объекты во всех регионах страны. Важно, что такой формат позволяет значительно снизить нагрузку на экосистемы со стороны человека – за счет продуманности и современных технологий.