Фотозоны, инсталляции, флаги, панно и не только – Минск готовится к празднованию 9 Мая

Чуть больше недели до празднования 9 Мая. Беларусь готовится отметить торжество с особым размахом. К 80-летию Великой Победы значительно преобразился Минск : фотозоны, инсталляции, флаги, панно и не только, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В количестве элементов декоративного оформления особый символизм – их 1418 (именно столько дней шла Великая Отечественная война). На одной из главных площадей столицы – Октябрьской – разместили инсталляцию «Операция «Багратион»». Конструкции по 12 метров каждая символизируют три белорусских фронта и первый Прибалтийский, силами которых была освобождена Беларусь. На площади Независимости также праздничная композиция, а на фасаде педагогического университета свое уже привычное место заняло тематическое панно. Традиционно перед праздником 9 Мая оценить убранство белорусской столицы приезжает множество гостей.

Мы из России приехали, из Ленинградской области, из города Выборга. Город очень хорошо украшен, и флаги, и чистота.

– Много разных красивых памятников.

– Хороший город.

– И музеи очень хорошие.

Мы из России, Оренбург. Очень все красиво украшено к празднику. Видим эти приготовления все, вот. Очень так торжественно, могущественно, как сказать, город.

– И ребенка в курс делали, что такое вообще война, что это первые дни войны Великой Отечественной, что Беларусь приняла на себя весь первый удар.

– Насколько город пострадал в это время, что практически ничего не оставалось этого города. Сейчас как раз восстановили это все тоже. Это нас прям так задело.