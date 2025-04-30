Почти 350 человек трудятся в две смены – в Гродно продолжается строительство клинической больницы

Доступная и качественная медицина. В Гродно продолжается возведение клинической больницы. Строительство идет ускоренными темпами, ведь объект очень нужен городу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 350 человек трудятся в две смены. Работают подрядчики, а также субподрядные организации из Гродненской и Минской областей. Построить больницу за два года в апреле 2024-го поручил Президент.

Олег Ушкевич, генеральный директор ОАО «Гродножилстрой»: Мы вышли на 5 этаж, некоторые корпуса уже практически закончены. Общестроительные работы идут, специальные работы, частично выполнено благоустройство, значительная часть сетей, почти 80 %. Сроки, поставленные главой государства, будут, несомненно, выполнены.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома: Для нас очень важно, что данная больница позволит разгрузить наши больницы № 2 и № 3. Третья больница реконструируется под онкодиспансер, вторая больница достаточно старая – это историко-культурная ценность, здание бывшего монастыря. Создать комфортные условия, даже самые простые, соответствующие санитарным нормам, невозможно, и именно это повлияло на принятие решения о строительстве больницы.

Активно ведутся строительные работы и в областном клиническом центре «Фтизиатрия». На объекте, возведенном более 60 лет назад, проходит масштабная реконструкция. Первый пусковой комплекс введут в эксплуатацию уже в июле.

Олег Маркевич, главный врач Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»:

Порядка 80 % от первого пускового комплекса уже завершено, сейчас проводятся работы по финишной отделке. Первый пусковой комплекс будет включать в себя отделение реанимации с обновленным оборудованием, с возможностью нашим врачам следить за состоянием пациентов дистанционно, чтобы обеспечить минимальный контакт с пациентом, зараженным туберкулезом.

Улучшению материально-технической базы здравоохранения региона большое внимание. За 2024 год закуплено почти полторы тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного. В областном центре продолжается строительство онкологического диспансера и корпуса кардиологического центра.