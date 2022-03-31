1 апреля пройдёт следующий раунд российско-украинских переговоров

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет 1 апреля в онлайн-формате. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что за предстоящую неделю обе страны планируют согласовать проект будущего договора, который можно будет вынести на рассмотрение глав государств.

Несмотря на продвигающийся переговорный процесс, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 30 боеприпасов, в том числе гранаты и ракету «Точка-У». На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в регионе конфликта остается тяжелой. Самая критическая ситуация в Харькове. В городе введен комендантский час.

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