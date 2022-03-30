Зеленский: никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов продолжать переговорный процесс и нацелен на его результативность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Однако никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может и не будет. Так он прокомментировал итоги прошедших накануне в Стамбуле переговоров. Эксперты отметили, что слова украинского президента противоречат заявлениям переговорщиков от Киева.