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Зеленский: никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может

30 марта 2022 07:31
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов продолжать переговорный процесс и нацелен на его результативность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Однако никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может и не будет. Так он прокомментировал итоги прошедших накануне в Стамбуле переговоров. Эксперты отметили, что слова украинского президента противоречат заявлениям переговорщиков от Киева.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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