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В Испании инфляция почти 10%. Выросли цены на электричество, топливо и алкоголь

30 марта 2022 19:42
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Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной за последние 30 лет и составила чуть более 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании инфляция почти 10%. Выросли цены на электричество, топливо и алкоголь-1

Теперь правительство страны должно подготовить жителей к долгосрочной деградации уровня жизни. Все из-за антироссийских санкций.  

В Испании инфляция почти 10%. Выросли цены на электричество, топливо и алкоголь-4

Рекордной за всю историю наблюдений стала и годовая инфляция в Германии. Теперь это почти 7,5 %.  

В Испании инфляция почти 10%. Выросли цены на электричество, топливо и алкоголь-7

Не лучше ситуация и в Испании. Там инфляция достигла почти 10 %. Это самый высокий показатель за последние 37 лет. В стране сильно выросли цены на электроэнергию, автомобильное топливо, непродовольственные товары и алкоголь.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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