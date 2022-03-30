В Испании инфляция почти 10%. Выросли цены на электричество, топливо и алкоголь

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной за последние 30 лет и составила чуть более 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь правительство страны должно подготовить жителей к долгосрочной деградации уровня жизни. Все из-за антироссийских санкций.

Рекордной за всю историю наблюдений стала и годовая инфляция в Германии. Теперь это почти 7,5 %.