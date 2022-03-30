В Испании инфляция почти 10%. Выросли цены на электричество, топливо и алкоголь

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной за последние 30 лет и составила чуть более 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной за последние 30 лет и составила чуть более 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь правительство страны должно подготовить жителей к долгосрочной деградации уровня жизни. Все из-за антироссийских санкций.
Рекордной за всю историю наблюдений стала и годовая инфляция в Германии. Теперь это почти 7,5 %.
Не лучше ситуация и в Испании. Там инфляция достигла почти 10 %. Это самый высокий показатель за последние 37 лет. В стране сильно выросли цены на электроэнергию, автомобильное топливо, непродовольственные товары и алкоголь.