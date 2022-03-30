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ВОЗ: за неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 43%

30 марта 2022 19:45
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За неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 43 %. А вот количество заразившихся снизилось на 14 %. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ВОЗ: за неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 43%-1

В основном данные о летальных исходах поступают из Чили, США и Индии.  

ВОЗ: за неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 43%-4

В Шанхае из-за резкой вспышки COVID-19 ввели локдаун. Местные власти хотят протестировать 26 миллионов жителей города. Для этого новые ограничительные меры вводятся в два этапа.  

Подробнее о ситуации в Китае читайте здесь.  

# Коронавирус # Фотофакт

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