ВОЗ: за неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 43%

За неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 43 %. А вот количество заразившихся снизилось на 14 %. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 43 %. А вот количество заразившихся снизилось на 14 %. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном данные о летальных исходах поступают из Чили, США и Индии.
В Шанхае из-за резкой вспышки COVID-19 ввели локдаун. Местные власти хотят протестировать 26 миллионов жителей города. Для этого новые ограничительные меры вводятся в два этапа.
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