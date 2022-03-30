«Отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса». Мединский о позиции Киева после переговоров в Стамбуле

Киев готов выполнить важнейшие условия России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Вчера Киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.

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