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«Отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса». Мединский о позиции Киева после переговоров в Стамбуле

30 марта 2022 19:02
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Киев готов выполнить важнейшие условия России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров.  

«Отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса». Мединский о позиции Киева после переговоров в Стамбуле-1

Владимир Мединский, помощник президента России:  
Вчера Киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.  

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# Международная политика # Владимир Мединский # Фотофакт

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