«Живой XVIII век!» Что интересного в храме Успения Пресвятой Богородицы?

В Глубоком всегда наклевывается масса приключений. И дело не только в том, что рыбы и вишни здесь хоть отбавляй. Более 10 озер, волшебная архитектура и, кстати, единственная в нашей стране пещера так и манят заглянуть в этот синеглазый край. Но сегодня наше путешествие будет особенно экзотическим в программе «Земля памяти» на СТВ.

Песня о вечном! Вбиваем в навигатор деревню Ковали и начинаем тур с благословения. Храм Успения Пресвятой Богородицы – изумруд Глубоччины. Живой XVIII век! Крестовидная форма, узорчатые рамы, деревянное зодчество с элементами барокко напоминают сказочный терем, в котором живут вера и надежда. Место, согретое молитвами предков, источает свет и дарит силы. С 1748 года храм не закрывал свои двери.

Николай Войтов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы:

На Глубоччине был Орден кармелитов босых и наш знаменитый Иосиф Корсак все земли пожертвовал их ордену. Здесь когда-то не было церкви, и церковь стояла в 2-х верстах, как говорит история, такая была деревня Частая, и там стоял ветхий храм. И кармелиты босые решили в этом месте, в Ковалях, построить новый храм. Храм перестраивался. Но в XIX веке, когда он был присоединен к православной церкви, произошли некоторые изменения, но основа храма осталась та же самая. Деньги на этот пол пожертвовал Праведный Иоанн Кронштадтский. Ему написали прихожане, что наш приход бедный, и он выделил энную сумму. До сих пор верой и правдой служит.

За многовековую историю каждый из священников внес свою лепту в ковальскую святыню. Среди них народный любимец, человек с большим сердцем, отец и пастырь Петр Овсеевич. Фронтовик. Был тяжело ранен и получил инвалидность. Он дал обещание небесам, что, если выживет, посвятит свою жизнь господу. Его светлая миссия длилась более 40 лет – с 1960 по 2000 годы. Кстати, трое его сыновей тоже стали на путь священнослужителей.

Николай Войтов:

В 1839 году наш храм был присоединен к православной церкви. Думаю, что этот иконостас относится к этому периоду. Письмо белорусское. Остробрамская икона Божьей Матери. Когда происходит венчание, приезжают гости, мы ее спускаем на ремешках для поклонения. Среди почитаемых небесных заступников – Святитель Николай Чудотворец. Икона древняя. Написана на дереве, не раз обновлялась. Прихожане признаются, что она помогает развязать узлы в жизни и найти светлую тропинку. В уютном храме тепло и хорошо. За обновлением сюда! Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь, наверное, крестили не одно поколение.