Как выглядел туалет в XIX веке? Такой есть в Кричевском дворце. Вот что ещё сохранилось из оригинальных вещей

Весенний сезон на старте. Природа оживает и зовет познавать Беларусь. Наш субботник пройдет на востоке Могилевщины. Город Кричев манит чудо-холмами, Мальдивами и богатейшей историей. Вы готовы к дворцовым приключениям? Останавливаем время и отправляемся в Екатерининскую эпоху в программе «Земля памяти» на СТВ.

При Голынских промышленность крепчает, а дворец преображается. В 1849-м Стефан Голынский обновил резиденцию в модном неоготическом стиле. Марафет наводил швейцарец, архитектор Бернар Симон. Позже появилась въездная брама в виде египетских пирамид. А балкон превратился в зимний сад. Галерея растений из Западной Европы впечатляла гостей. И сейчас в вечнозеленом царстве получаются эльфийские кадры. Ловите птичку!

Владимир Мищенко, директор исторического музея г. Кричева:

После Голынских история дворца уникальна. Здесь было и педучилище, и школа имени Ленина. В годы Великой Отечественной войны дворец используется немецкими спецслужбами, они здесь жили. После войны здесь находился спальный корпус, школа-интернат, то есть прямо во дворце жили детки. Конечно, к сожалению, нахождение здесь школы-интерната негативно сказалось на дворце Потемкина. Наши реставраторы начали пытаться понять, каким был внутренний облик дворца Потемкина. Это было очень сложно сделать. Элементы декора, украшений, которые мы здесь видим, люстры в каждом зале, лепнина – взят в большинстве своем средний классический вариант дворцов конца XVIII – начала XIX века.

После реставрации в 2008-м началась новая глава. Сегодня в памятнике архитектуры размещается исторический музей. Можно умчаться в далекое Средневековье, побывать в Кричевском замке, Смоленском княжестве и познакомиться с удивительными экспонатами, которых здесь более 20 тысяч. Кстати, Кричев – 1136 года рождения, входит в двадцатку старейших городов Беларуси. Привлекают иностранных туристов и великолепные интерьерные залы. Дворцовые тайны конца XVIII-XIX веков оживают в зазеркалье. У Екатерины II и Потемкина могла быть общая дочь. Раскрываем имя ребёнка тайного брака – читайте здесь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы с вами заглянули в святая святых. Во все времена красота была страшной силой. Расскажите, чем пользовались, чтобы выглядеть красиво?

Ольга Емельянова, научный сотрудник исторического музея г. Кричева:

Женщина не имела права ни на какое светское мероприятие явиться с непокрытыми руками. Перчатки шили, как правило, из кожи молодых ягнят, из шелка, других материалов. Могли украшать различной вышивкой, позолотой, всевозможным бисером, жемчугом, драгоценными камнями. Это было настоящее украшение, особенно для торжественных мероприятий. Будуар – это была комната, где она не только себя в порядок приводила, но здесь могла отдохнуть, заниматься вышивкой. Это набор для рукоделия XIX века, который состоит из игольницы, наперстка и ножниц.

Анастасия Макеева:

Погружаться в историю можно несколько часов. Если маникюрный набор никого не удивит, то вот эта вещица станет настоящим сюрпризом. С виду обычная тумбочка, а на самом деле туалет XIX века.

Снимаем шляпу в клубе джентльменов. Мужчины дымили и обсуждали новости в отдельной комнате под названием диванная. В центре внимания был бильярд и карточные игры. И хоть азарт был под запретом, во все тяжкие за ломберным столиком пускались даже леди. Погадать на короля также было любимой забавой.

Ольга Емельянова:

Особую изюминку в интерьер диванной вносит это бюро-секретер XIX века. Довольно функциональная штуковина, потому что здесь есть выдвижная столешница, присев за которую можно было писать различные письма, ставить свои подписи, хранить документацию. Для этих целей даже есть специальное отделение. Есть масса выдвижных ящиков. Поскольку там хранилось что-то действительно важное, скорее всего, мужчина мог просто опустить крышку, запереть это все на ключ.

Здесь самое часто встречаемое – это бар, где могли храниться различные напитки. А мы улетаем на крыльях в гостиную, она же музыкальный салон.

Алина Никогосян, научный сотрудник исторического музея г. Кричева:

Мода на салоны пошла из Франции. Во второй половине XVIII века распространилась и в дворянских кругах Российской империи. Кроме того, здесь могли проводиться деловые переговоры. Можете видеть стол, ножки которого выполнены в виде мифических существ. Шкаф-витрина – ножки выполнены в виде львиных лап. В XIX веке были популярны и растительные мотивы, и мифические.

Здесь у нас статуэтка, изготовленная по эскизам немецкого мастера Иоганна Иохима Кендлера. Путти, готовящий какао.

Алина Никогосян:

В гостиных могли присутствовать такие визитницы, где гости могли оставить записки с добрыми словами, пожеланиями. Своеобразная книга замечаний и предложений.

Обязательно оставьте свой отзыв о потемкинском сокровище и отправляйтесь за угощениями через буфетную. Обычно ее размещали рядом со столовой, чтобы готовые яства разложить по тарелочкам. Интерьер был максимально простым – с деревянным полом, лавками, рукомойником и бесконечным звоном роскошных сервизов и бокалов. Кстати, коллекция самоваров в музее добротная. Чайные барыни заслуживают внимания. Анастасия Макеева:

Чувствую, что запахло чем-то очень вкусненьким.

Елена Мельчакова, главный хранитель фондов исторического музея г. Кричева:

Правильно, вы не ошиблись, потому что мы находимся в одном из интерьерных залов нашего дворца, который называется столовая.

– Чудесная посуда, не могу не обратить внимание. Чем-то отдаленно напоминает гжель.

– Это не гжель. Это фарфоровая посуда, производитель – немецкая фабрика «Мейсен».

– Я здесь вижу жирненького поросеночка с чесночком.

– Вы правы, здесь лежали не только поросенок, но и особо жирные породы рыбы. Вы видите, он предназначен как сотейник для стека жира. Чтобы не вымазываться в жир, использовали вот такую посуду. И, конечно же, канделябры, потому что весь родовой клан собирался в основном в вечернюю трапезу. Собирались, чтобы решить и обсудить проблемы прожитого дня. Эти канделябры тушились, когда заканчивалась трапеза и весь родовой клан уходил опочивать.

– Все, я загадаю желание, целых пять!

– Итак, ужин закончен, можем идти опочивать.

– А я требую продолжения банкета. Что посмотреть в Кричеве? Показываем дворец Потемкина, где бывала императрица и проводили самые шикарные балы – подробности.