Устраивает бардак в столовой и появляется на свадебных фото. Такой призрак живёт в белорусском дворце – вот каком

Весенний сезон на старте. Природа оживает и зовет познавать Беларусь. Наш субботник пройдет на востоке Могилевщины. Город Кричев манит чудо-холмами, Мальдивами и богатейшей историей. Вы готовы к дворцовым приключениям? Останавливаем время и отправляемся в Екатерининскую эпоху в программе «Земля памяти» на СТВ. Анастасия Макеева, корреспондент:

А можно в вашем дворце совершить охоту за привидениями?