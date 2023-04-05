Прямой эфир

Устраивает бардак в столовой и появляется на свадебных фото. Такой призрак живёт в белорусском дворце – вот каком

05 апреля 2023 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весенний сезон на старте. Природа оживает и зовет познавать Беларусь. Наш субботник пройдет на востоке Могилевщины. Город Кричев манит чудо-холмами, Мальдивами и богатейшей историей. Вы готовы к дворцовым приключениям? Останавливаем время и отправляемся в Екатерининскую эпоху в программе «Земля памяти» на СТВ.

Анастасия Макеева, корреспондент:
А можно в вашем дворце совершить охоту за привидениями?

Устраивает бардак в столовой и появляется на свадебных фото. Такой призрак живёт в белорусском дворце – вот каком-1

Владимир Мищенко, директор исторического музея г. Кричева:
У нас здесь живет привидение Барбары Голынской. Это жена Яна Голынского, владельца дворца после Потемкина. В свое время в Кричеве находился костел Непорочного зачатия Девы Марии. После смерти Барбары Голынской ее прах находился в этом костеле. В 1934 году костел был взорван. Покой Голынской был нарушен, и она перебралась в свою обитель, свой дворец. Видели, что в отдельных интерьерных залах загорался, выключался свет. Приходили утром на работу, столовые приборы могли лежать на полу.
Слушайте мне уже как-то немного не по себе.

Устраивает бардак в столовой и появляется на свадебных фото. Такой призрак живёт в белорусском дворце – вот каком-4

Молодожены, которые у нас часто фотографируются Барбара Голынская тоже, наверное, любит фотосессии. На многих снимках ее облик отчетливо просматривается.
А может быть, она хочет сказать тост молодоженам, поздравить?
Возможно. Это доброе привидение, она нас не обижает. У нас есть интерьерный зал, буфетная, и там наш уфолог сказал, что в стене замурован родовой перстень, золотой перстень Барбары Голынской.

Нет сомнений, Кричевский дворец – маст-хэв этой весны. Ловите лучики вдохновения и планируйте выходные вместе с нами!

Читайте также:

Что посмотреть в Кричеве? Показываем дворец Потемкина, где бывала императрица и проводили самые шикарные балы

У Екатерины II и Потемкина могла быть общая дочь. Раскрываем имя ребёнка тайного брака

Как выглядел туалет в XIX веке? Такой есть в Кричевском дворце. Вот что ещё сохранилось из оригинальных вещей

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Владимир Мищенко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как выглядел туалет в XIX веке? Такой есть в Кричевском дворце. Вот что ещё сохранилось из оригинальных вещей
05 апреля 2023 15:18

Как выглядел туалет в XIX веке? Такой есть в Кричевском дворце. Вот что ещё сохранилось из оригинальных вещей

У Екатерины II и Потёмкина могла быть общая дочь. Раскрываем имя ребёнка тайного брака
05 апреля 2023 14:29

У Екатерины II и Потёмкина могла быть общая дочь. Раскрываем имя ребёнка тайного брака

Что посмотреть в Кричеве? Показываем дворец Потёмкина, где бывала императрица и проводили самые шикарные балы
05 апреля 2023 14:25

Что посмотреть в Кричеве? Показываем дворец Потёмкина, где бывала императрица и проводили самые шикарные балы