Устраивает бардак в столовой и появляется на свадебных фото. Такой призрак живёт в белорусском дворце – вот каком
Весенний сезон на старте. Природа оживает и зовет познавать Беларусь. Наш субботник пройдет на востоке Могилевщины. Город Кричев манит чудо-холмами, Мальдивами и богатейшей историей. Вы готовы к дворцовым приключениям? Останавливаем время и отправляемся в Екатерининскую эпоху в программе «Земля памяти» на СТВ.
Анастасия Макеева, корреспондент:
А можно в вашем дворце совершить охоту за привидениями?
Владимир Мищенко, директор исторического музея г. Кричева:
У нас здесь живет привидение Барбары Голынской. Это жена Яна Голынского, владельца дворца после Потемкина. В свое время в Кричеве находился костел Непорочного зачатия Девы Марии. После смерти Барбары Голынской ее прах находился в этом костеле. В 1934 году костел был взорван. Покой Голынской был нарушен, и она перебралась в свою обитель, свой дворец. Видели, что в отдельных интерьерных залах загорался, выключался свет. Приходили утром на работу, столовые приборы могли лежать на полу.
– Слушайте мне уже как-то немного не по себе.
– Молодожены, которые у нас часто фотографируются – Барбара Голынская тоже, наверное, любит фотосессии. На многих снимках ее облик отчетливо просматривается.
– А может быть, она хочет сказать тост молодоженам, поздравить?
– Возможно. Это доброе привидение, она нас не обижает. У нас есть интерьерный зал, буфетная, и там наш уфолог сказал, что в стене замурован родовой перстень, золотой перстень Барбары Голынской.
Нет сомнений, Кричевский дворец – маст-хэв этой весны. Ловите лучики вдохновения и планируйте выходные вместе с нами!
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