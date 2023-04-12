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Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать

12 апреля 2023 14:17
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В Глубоком всегда наклевывается масса приключений. И дело не только в том, что рыбы и вишни здесь хоть отбавляй. Более 10 озер, волшебная архитектура и, кстати, единственная в нашей стране пещера так и манят заглянуть в этот синеглазый край. Но сегодня наше путешествие будет особенно экзотическим в программе «Земля памяти» на СТВ.

В глубине дремучих лесов, в россыпи бескрайних озер. На краю Голубичской пущи прописалась индейская деревня! Хао! Добро пожаловать на островок амазонок. Мечтали оказаться в роли Покахонтас или перенестись во времена Черного Ястреба? Экзотический тур вам в руки!

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-1

Наталья Мельниченко, хозяйка агроусадьбы:
Приключения в индейской деревне начинаются с посвящения в настоящие индейцы! Вручаем настоящую индейскую корону на голову нашей прекрасной гостьи.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-4

На работу без роуча больше не ходи. Ведь твой роуч символизирует, что ты великая богиня, что ты из знатного рода!

В деревне Морги вас ожидает не только компания горячих индейцев, но и пушистая банда хаски – красивые глазки, которая развеет городские проблемы. Счастье в лапах!

Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь у вас такой город хаски, у каждого свой домик! Познакомьте нас.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-7

Наталья Мельниченко:
Абсолютно верно. Когда мы приходим в гости к Кубику, он обязан вас зализать. Это самое важное, что он должен сделать, потому что он очень гостеприимный хозяин. У Кубика, прошу обратить внимание, домик на дереве. Вот такой у нас королевский Кубик. У каждой собаки свой домик, к каждой собаке вы можете прийти в гости и, конечно же, потискать вдоволь.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-10

Наша фотомодель Ромео всегда рад вас принять!

70 % волчьей крови и 0 % агрессии. В качестве охранников хаски не подойдут – залижут воришку до смерти. А вот для компании и активных пробежек – нет лучше друзей. Не влюбиться в красавцев просто невозможно. В былые времена для северных народов хаски были лучшими няньками и согревали малышей в юртах. И по сей день обожают детей и их родителей. С вас почесушки – взамен мешок эмоций и эндорфинов!

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-13

Наталья Мельниченко:
Хаски у нас не простые. Они американского питомника «Карнавандес». Это очень известный питомник, где выращивают хаски шоу-порода и беговые. Свойства у этих хаски на высшем уровне. У каждой хаски свой характер. Не все хаски любят няшно обниматься. Вот этот, например, немного стесняется, он очень добрый и ласковый, но у него есть свое личное пространство

Вместе с Хуакасом мы нашли путь к сердцу девчонок. Немного вкусняшек – и можно идти на обнимашки в контактный вольер. Здесь вас ожидает маленький сюрприз!

Наталья Мельниченко:
А теперь на скалу славы. Пожалуйста! Делать фото! «Король Лев» смотрела?

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-16

Анастасия Макеева:
За лучшими фото сюда. Класс! Плюшевое царство!

Ощутить прелести глэмпинга приезжают не только белорусы, но и немало иностранцев. Отдых на лоне дикой природы, но в режиме «все включено», собирает все больше лайков. Типи хозяева усадьбы проектировали сами. YouTube в помощь. Заглянем в чудо индейской мысли.

Наталья Мельниченко:
Это концепция равнобедренной пирамиды, правила золотого сечения. Индейцы – мудрый народ. Но, учитывая, что индейцы мы современные, то при строительстве мы учитываем все современные аспекты. У нас полностью кондиционер с подсистемой, система автономного отопления, индивидуальная зональная подсветка, розеточки у каждого места. Можете сюда приехать поработать, не только расслабиться.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-19

Анастасия Макеева:
Не могу не обратить внимание. Это сердце, ловец снов, – это же все ручная работа.

Наталья Мельниченко:
Да, абсолютно правильно. В каждом нашем типи есть свое сердце. Оно стоит над кроватью и ловит плохие сны наших гостей. Пропускает только хорошее, ведь мы очень любим гостей и любим их покой, охраняем нашими ловцами.

Анастасия Макеева:
То есть переночевали – и такой детокс мыслей. Выходишь как огурчик.

Идеальное местечко, чтобы удивить любимых. Устроить ужин при свечах или ночные покатушки на лошадях и хаски. Интересно и то, что индейская деревня входит в туристический кластер – «Велесов путь». 7 усадеб объединились, чтобы подарить незабываемые выходные. Среди аппетитных фишек местный фудкорт.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-22

В меню только экологически чистые продукты от фермеров! Пальчики оближешь! У мангала хозяйка козьей фермы, славный сыровар Оксана.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-25

Оксана Лашкевич, сыровар:
Жареный сыр у нас разлетается, как жареные пирожки. Настоящий козий сыр, жаренный на углях. Это гораздо вкуснее, чем шашлык.

Анастасия Макеева:
Это очень вкусно.

На дегустации можно распробовать халуми, чечел, белпер – ручная работа с душой. Разные рецепты и специи найдут своих гурманов. После такого гастротура захочется увезти вкусняшки домой.

Еще один хит – травяные чаи. Все сборы – дары Глубоччины. Мята перечная, душица, зверобой. Вот вам и сила Чингисхана. Глоток здоровья и чудо-эликсир!

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-28

Людмила Моргович, травница:
Очень интересная травка – душица обыкновенная. Но североамериканские индейцы называют по-другому эту траву – орегано. Это может быть еще и косметикой, если этой душицей утром чай заварить, нанести на лицо, так повторить раза 3 или 4, то к концу недели у вас будет легкий загар, как будто вы побывали где-то на Черном море.

Если хочется подарок с индейским сердцем, нет лучше ловца снов. Здесь они на любой цвет и вкус. И также можно научиться их плести. Главное – зарядиться на позитив, как и очаровательный хозяин года мистер-кролик Эдгар.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-31

Наталья Мельниченко:
А еще вы можете загадать желание и погладить кролика! Вот так Эдгар любит устроиться на плечики наших гостей. Можно его тискать абсолютно без ограничений.

Подкрепились, сувениры выбрали, настало время для андреналина! В разный сезон своя программа покатушек, за которой годы упорных тренировок. Зимой нарты, в теплое время скутер, на котором можно рассекать по бездорожью со скоростью до 25 километров в час. А почему бы и нет, когда у руля такие шумахеры. Попробуем кани-кросс. Здесь и вовсе можно поддать газу до 45 километров в час.

Наталья Мельниченко:
Наши гонщики готовы. Мы начинаем самый экстремальный хаски-забег. Больше мы не видели нашу ведущую.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-34

Анастасия Макеева:
Если приезжает турист увесистый, не влазит в нарты, какой вариант может быть?

Наталья Мельниченко:
Ни одного еще не было, который не влазил бы в нарты. Просто мы рассчитываем нагрузку, и если турист большой, то мы добавляем просто больше собак. Мы заботимся о наших собаках и не допускаем того, чтобы они уставали. Мы хотим, чтобы они наслаждались процессом, как и наши гости.

Контактные на индейской фазенде не только хаски, но и мимишные козы и овечки, холли-долли. Деревенский релакс. Альпийки, камерунки – все очень забавные. Не забудьте задобрить местную звезду – коровку Тасс. Почесав за левым ушком, ждите исполнения желаний. Еще одни жители, которые покоряют с первого взгляда – лошади белорусской упряжной породы. Грация и совершенство в одной мордашке.

Наталья Мельниченко:
С открытой ладошки угощаем нашу Смуглянку. Мы работаем без седла и без железа. Когда ты верхом садишься, ты полностью прогреваешься, ведь температура лошади на 2 градуса выше температуры человека. И вот она уже верхом!

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-37

Анастасия Макеева:
Как в сказке! Иппотерапия!

Завершить невероятные приключения можно в типи желаний. Индейцы признаются, все запросы во вселенную здесь венчаются успехом.

Анастасия Макеева:
Вот она, настоящая жизнь индейцев. С костром, хаски поют за типи. Мне кажется, это общение с природой для каждого человека очень полезно.

Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать-40

Наталья Мельниченко:
Абсолютно правильно. Индейцы говорили, что все в мире уйдет (богатство, регалии), останется только мать-земля, а мы с вами ее дети. А наших гостей мы хотим погрузить в мир белорусской природы, ведь она поистине прекрасна.

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