Хотите стать индейцем? Вот где в Беларуси можно это сделать

В Глубоком всегда наклевывается масса приключений. И дело не только в том, что рыбы и вишни здесь хоть отбавляй. Более 10 озер, волшебная архитектура и, кстати, единственная в нашей стране пещера так и манят заглянуть в этот синеглазый край. Но сегодня наше путешествие будет особенно экзотическим в программе «Земля памяти» на СТВ. В глубине дремучих лесов, в россыпи бескрайних озер. На краю Голубичской пущи прописалась индейская деревня! Хао! Добро пожаловать на островок амазонок. Мечтали оказаться в роли Покахонтас или перенестись во времена Черного Ястреба? Экзотический тур вам в руки!

Наталья Мельниченко, хозяйка агроусадьбы:

Приключения в индейской деревне начинаются с посвящения в настоящие индейцы! Вручаем настоящую индейскую корону на голову нашей прекрасной гостьи.

На работу без роуча больше не ходи. Ведь твой роуч символизирует, что ты великая богиня, что ты из знатного рода! В деревне Морги вас ожидает не только компания горячих индейцев, но и пушистая банда хаски – красивые глазки, которая развеет городские проблемы. Счастье в лапах! Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь у вас такой город хаски, у каждого свой домик! Познакомьте нас.

Наталья Мельниченко:

Абсолютно верно. Когда мы приходим в гости к Кубику, он обязан вас зализать. Это самое важное, что он должен сделать, потому что он очень гостеприимный хозяин. У Кубика, прошу обратить внимание, домик на дереве. Вот такой у нас королевский Кубик. У каждой собаки свой домик, к каждой собаке вы можете прийти в гости и, конечно же, потискать вдоволь.

Наша фотомодель Ромео всегда рад вас принять! 70 % волчьей крови и 0 % агрессии. В качестве охранников хаски не подойдут – залижут воришку до смерти. А вот для компании и активных пробежек – нет лучше друзей. Не влюбиться в красавцев просто невозможно. В былые времена для северных народов хаски были лучшими няньками и согревали малышей в юртах. И по сей день обожают детей и их родителей. С вас почесушки – взамен мешок эмоций и эндорфинов!

Наталья Мельниченко:

Хаски у нас не простые. Они американского питомника «Карнавандес». Это очень известный питомник, где выращивают хаски шоу-порода и беговые. Свойства у этих хаски на высшем уровне. У каждой хаски свой характер. Не все хаски любят няшно обниматься. Вот этот, например, немного стесняется, он очень добрый и ласковый, но у него есть свое личное пространство Вместе с Хуакасом мы нашли путь к сердцу девчонок. Немного вкусняшек – и можно идти на обнимашки в контактный вольер. Здесь вас ожидает маленький сюрприз! Наталья Мельниченко:

А теперь на скалу славы. Пожалуйста! Делать фото! «Король Лев» смотрела?

Анастасия Макеева:

За лучшими фото сюда. Класс! Плюшевое царство! Ощутить прелести глэмпинга приезжают не только белорусы, но и немало иностранцев. Отдых на лоне дикой природы, но в режиме «все включено», собирает все больше лайков. Типи хозяева усадьбы проектировали сами. YouTube в помощь. Заглянем в чудо индейской мысли. Наталья Мельниченко:

Это концепция равнобедренной пирамиды, правила золотого сечения. Индейцы – мудрый народ. Но, учитывая, что индейцы мы современные, то при строительстве мы учитываем все современные аспекты. У нас полностью кондиционер с подсистемой, система автономного отопления, индивидуальная зональная подсветка, розеточки у каждого места. Можете сюда приехать поработать, не только расслабиться.

Анастасия Макеева:

Не могу не обратить внимание. Это сердце, ловец снов, – это же все ручная работа. Наталья Мельниченко:

Да, абсолютно правильно. В каждом нашем типи есть свое сердце. Оно стоит над кроватью и ловит плохие сны наших гостей. Пропускает только хорошее, ведь мы очень любим гостей и любим их покой, охраняем нашими ловцами. Анастасия Макеева:

То есть переночевали – и такой детокс мыслей. Выходишь как огурчик. Идеальное местечко, чтобы удивить любимых. Устроить ужин при свечах или ночные покатушки на лошадях и хаски. Интересно и то, что индейская деревня входит в туристический кластер – «Велесов путь». 7 усадеб объединились, чтобы подарить незабываемые выходные. Среди аппетитных фишек местный фудкорт.

В меню только экологически чистые продукты от фермеров! Пальчики оближешь! У мангала хозяйка козьей фермы, славный сыровар Оксана.

Оксана Лашкевич, сыровар:

Жареный сыр у нас разлетается, как жареные пирожки. Настоящий козий сыр, жаренный на углях. Это гораздо вкуснее, чем шашлык. Анастасия Макеева:

Это очень вкусно. На дегустации можно распробовать халуми, чечел, белпер – ручная работа с душой. Разные рецепты и специи найдут своих гурманов. После такого гастротура захочется увезти вкусняшки домой. Еще один хит – травяные чаи. Все сборы – дары Глубоччины. Мята перечная, душица, зверобой. Вот вам и сила Чингисхана. Глоток здоровья и чудо-эликсир!

Людмила Моргович, травница:

Очень интересная травка – душица обыкновенная. Но североамериканские индейцы называют по-другому эту траву – орегано. Это может быть еще и косметикой, если этой душицей утром чай заварить, нанести на лицо, так повторить раза 3 или 4, то к концу недели у вас будет легкий загар, как будто вы побывали где-то на Черном море. Если хочется подарок с индейским сердцем, нет лучше ловца снов. Здесь они на любой цвет и вкус. И также можно научиться их плести. Главное – зарядиться на позитив, как и очаровательный хозяин года мистер-кролик Эдгар.

Наталья Мельниченко:

А еще вы можете загадать желание и погладить кролика! Вот так Эдгар любит устроиться на плечики наших гостей. Можно его тискать абсолютно без ограничений. Подкрепились, сувениры выбрали, настало время для андреналина! В разный сезон своя программа покатушек, за которой годы упорных тренировок. Зимой нарты, в теплое время скутер, на котором можно рассекать по бездорожью со скоростью до 25 километров в час. А почему бы и нет, когда у руля такие шумахеры. Попробуем кани-кросс. Здесь и вовсе можно поддать газу до 45 километров в час. Наталья Мельниченко:

Наши гонщики готовы. Мы начинаем самый экстремальный хаски-забег. Больше мы не видели нашу ведущую.

Анастасия Макеева:

Если приезжает турист увесистый, не влазит в нарты, какой вариант может быть? Наталья Мельниченко:

Ни одного еще не было, который не влазил бы в нарты. Просто мы рассчитываем нагрузку, и если турист большой, то мы добавляем просто больше собак. Мы заботимся о наших собаках и не допускаем того, чтобы они уставали. Мы хотим, чтобы они наслаждались процессом, как и наши гости. Контактные на индейской фазенде не только хаски, но и мимишные козы и овечки, холли-долли. Деревенский релакс. Альпийки, камерунки – все очень забавные. Не забудьте задобрить местную звезду – коровку Тасс. Почесав за левым ушком, ждите исполнения желаний. Еще одни жители, которые покоряют с первого взгляда – лошади белорусской упряжной породы. Грация и совершенство в одной мордашке. Наталья Мельниченко:

С открытой ладошки угощаем нашу Смуглянку. Мы работаем без седла и без железа. Когда ты верхом садишься, ты полностью прогреваешься, ведь температура лошади на 2 градуса выше температуры человека. И вот она уже верхом!

Анастасия Макеева:

Как в сказке! Иппотерапия! Завершить невероятные приключения можно в типи желаний. Индейцы признаются, все запросы во вселенную здесь венчаются успехом. Анастасия Макеева:

Вот она, настоящая жизнь индейцев. С костром, хаски поют за типи. Мне кажется, это общение с природой для каждого человека очень полезно.