Зеркальный коридор и балкон на оригинальных сваях. Вот как выглядит Изумрудный зал во дворце Пусловских

Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Открываем новинку – Изумрудный зал, также драгоценный во всех смыслах. С пышным виноградом и зеркальным коридором. Вскрылась правда про пол-аквариум в Коссовском дворце. Узнали, были ли там золотые рыбки – читайте здесь.

Анна Васько, старший научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса:

Это была такая небольшая гостиная-столовая в готическом стиле, но с нотками неоклассицизма. Скорее всего, так как Ядвига Пусловская очень сильно любила и флору, и фауну, здесь могла располагаться небольшая оранжерея, что в будущем у нас и будет. У нас представлены репродукции белорусских художников XIX века. Например, картина «Руины замка в Гольшанах» и «Руины замка на озере Трокском» Дмоховского.

Изумрудный зал ведет на балкон, который, кстати, установлен на оригинальных сваях. С него открываются самые «изюмные» виды. Когда-то здесь каскадом спускался террасный парк. Около 150 экзотов пленили сладким ароматом. Эти две лиственницы – свидетели светской жизни. Жаль, не могут нам поведать всех тайн. Гости любовались скульптурами и купались в брызгах фонтанов, а хозяева любили уединиться в беседке на островке искусственного озера. Обещают, что там появятся лодочки и экскурсии будут еще краше.

Анастасия Макеева:

Ходят такие слухи, что последний наследник Леон проиграл эту красоту в карты. Это правда или нет? Анна Васько:

Сегодня, думаю, можно это опровергнуть. Да, у него были долги, но они были связны не только с карточными играми. Могли быть долги по фабрикам, по суконной и другим. Из-за того, что его отец умер, мать осталась одна, все наследство перешло сыну. Возможно, он не был талантлив, как его отец, в хозяйственных делах. Может, какие-то другие факторы повлияли. Но тот факт, что он все-таки не проиграл, это уже точно.

Коссовский дворец выкупает князь Александров за 700 тысяч рублей, затем перепродает княгине Анне Трубецкой и дальше по списку. Империю Пусловских разоряют, и увозят все ценности за границу. Во время Первой мировой во дворце располагался немецко-австрийский штаб, в Великую Отечественную – госпиталь для солдат, а в 1944-м случился страшный пожар. Облако дыма стояло около месяца, но стены выжили. С 2008 года начали долгожданную реставрацию. И вот она завершилась. На очереди преображение территории.

Чудесные залы, прекрасная реставрация. Все завораживает, эффект «вау». Пришел, посмотрел – эмоции просто через край. Очень красиво. Спасибо всем, кто принимал участие в реставрации. Премьера! Рубиновый зал в Коссово отреставрировали, и теперь он открыт для посетителей. Посмотрите на это величие.