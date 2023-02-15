Вскрылась правда про пол-аквариум в Коссовском дворце. Узнали, были ли там золотые рыбки

Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Пол с золотыми рыбками, по легенде, находился в Рубиновом зале Коссовского дворца. Археологи категорически отрицают. Никаких следов аквариума не было обнаружено. А вот старожилы говорят, что приходили обслуживать диковинку. По словам коссовчан, аквариум был сквозным. На втором этаже это был чудо-пол. Над парадной лестницей – морской потолок. Диву даешься.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Говорят, что в эркерах, башенках, тоже были комнатки. Могли посекретничать во время балов. Для чего она на самом деле предназначались?
Артем Саевец, научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса:
В Белом зале в эркер могли зайти гости, чтобы отдохнуть и поговорить тет-а-тет. Ну, а в этих залах, по легенде, находилась сокровищница Пусловских. В будущем в этих двух эркерах в этом зале и будет она находиться. То есть произведения искусства из драгоценных камней, металлов и также слепки античных произведений искусства.
– А при реставрации ничего не нашли, монеток всяких?
– Клад был найден. В Восточном флигеле дворца при раскопках был найден монетный клад.
Премьера! Рубиновый зал в Коссово отреставрировали, и теперь он открыт для посетителей. Посмотрите на это величие.
Это сейчас из Рубинового зала улыбаются сосны. А во времена Пусловских мы бы любовались с вами парадным английским парком. Кареты во дворец заезжали как раз с этой стороны. Оттого кассы перенесли в центральный вход. С них и будет начинаться атмосферное путешествие туристов.
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