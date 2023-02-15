Вскрылась правда про пол-аквариум в Коссовском дворце. Узнали, были ли там золотые рыбки

Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Пол с золотыми рыбками, по легенде, находился в Рубиновом зале Коссовского дворца. Археологи категорически отрицают. Никаких следов аквариума не было обнаружено. А вот старожилы говорят, что приходили обслуживать диковинку. По словам коссовчан, аквариум был сквозным. На втором этаже это был чудо-пол. Над парадной лестницей – морской потолок. Диву даешься.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Говорят, что в эркерах, башенках, тоже были комнатки. Могли посекретничать во время балов. Для чего она на самом деле предназначались?

Артем Саевец, научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса:

В Белом зале в эркер могли зайти гости, чтобы отдохнуть и поговорить тет-а-тет. Ну, а в этих залах, по легенде, находилась сокровищница Пусловских. В будущем в этих двух эркерах в этом зале и будет она находиться. То есть произведения искусства из драгоценных камней, металлов и также слепки античных произведений искусства.