Новости по тегу #Достопримечательности

Вступают в силу ключевые изменения в законодательство: расширяются льготы для агроусадеб, запускается единая цифровая система, а целевые инвестиции направляют туда, где турист ждет сервиса и эмоций.
Уже в следующем году в Гродно откроют масштабный туристический комплекс в старинных зданиях бывшего пивзавода. В них разместятся гостиница, бизнес-центр, музей и 16 ресторанов.
Скульптура уже умеет подмигивать, а к весне обещают завершить спецэффект с паром – зубр будет выпускать его на 5 метров вперед под углом 45 градусов.
Предлагаем паломник-тур для католиков.
Монументальные рисунки теперь украшают фасады четырех многоэтажек возле дома культуры. Настенную живопись объединяет одна концепция.
В планах соорудить еще одну башню – Пизанскую.
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