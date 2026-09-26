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Новости по тегу #Достопримечательности

Ставка – на отдых внутри страны! Как меняется туристическая карта Беларуси?
26 сентября 2026 17:35

Ставка – на отдых внутри страны! Как меняется туристическая карта Беларуси?

Гродно готовится ко Дню города! Узнали, как удается оставаться в топе у иностранных туристов
04 сентября 2026 18:49

Гродно готовится ко Дню города! Узнали, как удается оставаться в топе у иностранных туристов

Знаменитый зубр на М1 будет выпускать пар из ноздрей
03 октября 2025 08:52

Знаменитый зубр на М1 будет выпускать пар из ноздрей

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области
15 марта 2025 12:09

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области

В Заславле появились 4 новых мурала
04 декабря 2024 14:35

В Заславле появились 4 новых мурала

Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни
15 сентября 2024 13:22

Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни

Из-за наводнений красивейший водопад Бразилии стал ещё привлекательнее
08 мая 2024 08:19

Из-за наводнений красивейший водопад Бразилии стал ещё привлекательнее

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины
20 марта 2024 18:39

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины

Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей
02 октября 2023 14:19

Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей

Дворец Тиберия в Риме вновь открыт после 50-летней реставрации
27 сентября 2023 12:23

Дворец Тиберия в Риме вновь открыт после 50-летней реставрации

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем
24 июля 2023 11:54

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем

Нотр-Дам полностью восстановят к концу 2024 года – власти Франции
20 июля 2023 09:07

Нотр-Дам полностью восстановят к концу 2024 года – власти Франции