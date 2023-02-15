Премьера! Рубиновый зал в Коссово отреставрировали, и теперь он открыт для посетителей. Посмотрите на это величие

Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Настало время для премьеры. По мраморной лестнице улетаем на второй этаж. Хотя самые смелые могут попробовать другие пути.
Вскрылась правда про пол-аквариум в Коссовском дворце. Узнали, были ли там золотые рыбки – читайте здесь.
Артем Саевец, научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса:
Реставраторы решили добавить во дворец диковинку. Винтовая лестница находится в одной из башен. Наши гости смогут проверить свой вестибулярный аппарат на крепость.
Занавес сброшен. Перед вами его величество Рубиновый зал. Ярко и феерично! Ажурная лепнина, кессонированные потолки, позолота, мощные колонны. Статус Пусловских подчеркнули на все 100. Вот вам и новая локация для королевских фото. В парадный зал приглашали самых близких.
Здесь бывала Элиза Ожешко, которая посвятила Пусловским свое произведение «Господа Помпалинские». Известный этнограф Евстафий Тышкевич и, конечно, Наполеон Орда, который зарисовал Меречевщину навеки.
Анастасия Макеева:
Целая галерея портретов. Почему именно здесь, в этом зале?
Артем Саевец:
У Пусловских была обширная коллекция ценностей. У них были работы таких известных личностей, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенс. Также у Пусловских была коллекция работ, посвященных правителям ВКЛ и Речи Посполитой.
На этой картине изображен князь Полоцкого княжества Всеслав Чародей. Он известен тем, что имел экстраординарные способности, то есть мог превращаться в волка, сокола, тура. И он мог слышать из Киева звоны Полоцкой Софии, как раз-таки Полоцкая София при этом князе и была построена.
Лев Сапега – канцлер Великого княжества Литовского. Он известен тем, что был издателем III Cтатута ВКЛ. Еще при Льве Сапеге был основан Ружанский дворец, который находится неподалеку.
– Ваши соседи, так сказать. И эта любимая легенда, которая на самом деле легенда, про подземный ход.
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