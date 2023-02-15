Премьера! Рубиновый зал в Коссово отреставрировали, и теперь он открыт для посетителей. Посмотрите на это величие

Мир, Несвиж, Коссово. Пожалуй, главные светила на туристическом небосводе. А недавно в резиденции Пусловских состоялась премьера и открылся второй этаж, а значит, стало больше поводов для вдохновения, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Вскрылась правда про пол-аквариум в Коссовском дворце. Узнали, были ли там золотые рыбки – читайте здесь .

Настало время для премьеры. По мраморной лестнице улетаем на второй этаж. Хотя самые смелые могут попробовать другие пути.

Артем Саевец, научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса: Реставраторы решили добавить во дворец диковинку. Винтовая лестница находится в одной из башен. Наши гости смогут проверить свой вестибулярный аппарат на крепость.

Занавес сброшен. Перед вами его величество Рубиновый зал. Ярко и феерично! Ажурная лепнина, кессонированные потолки, позолота, мощные колонны. Статус Пусловских подчеркнули на все 100. Вот вам и новая локация для королевских фото. В парадный зал приглашали самых близких.

Здесь бывала Элиза Ожешко, которая посвятила Пусловским свое произведение «Господа Помпалинские». Известный этнограф Евстафий Тышкевич и, конечно, Наполеон Орда, который зарисовал Меречевщину навеки.

Анастасия Макеева:

Целая галерея портретов. Почему именно здесь, в этом зале?

Артем Саевец:

У Пусловских была обширная коллекция ценностей. У них были работы таких известных личностей, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенс. Также у Пусловских была коллекция работ, посвященных правителям ВКЛ и Речи Посполитой.