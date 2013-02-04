В Столбцах после капитального ремонта открылась гостиница

Новости Беларуси. Гостиницу открыли после капитального ремонта в Столбцах. Двухэтажное здание в центре города принимал посетителей с 1939 года. После модернизации гостиница приобрела современный вид. Здесь готовы принять более 40 постояльцев. Кроме стандартных и люксовых номеров есть комнаты, специально предназначенные для людей с ограниченными возможностями.

Для удобства клиентов здесь работают аптека, банковское отделение и парикмахерская.

Модернизацию помещения провели местные коммунальщики, которым и принадлежит здание. На ремонт и оснащение ушло более двух миллиардов рублей.

Комфортные условия должны оценить многочисленные туристы, а также болельщикам, что приедут в столицу на чемпионат мира по хоккею-2014, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Кухарчик, главный инженер Столбцовского объединения коммунальных служб:

Родина Якуба Коласа. Недалеко находится Несвижский замок. Это привлекает различных туристов. Тем более сейчас планируется чемпионат мира по хоккею. Гостиницы все будут перегружены в Минске. До сюда можно в течение часа добраться и хорошо провести время.