На двухэтажном экскурсионном автобусе туристы могут увидеть Минск, как на ладони

Новости Минска. Красный двухэтажный экскурсионный автобус. Яркое украшение города.

Дмитрий Вашкевич, заместитель директора турфирмы:

Он изначально из Германии, но мы покупали его здесь, в Мозыре. Один-единственный, оставшийся на ходу, было 6 штук всего в Беларуси, и один-единственный, который остался здесь с 1990 годов. Они работали как маршрутные автобусы в Минске, возили людей с Дружной в Ждановичи, по-моему, а потом работали в Гомеле на маршрутах.

Сразу автобус был желтого цвета, как берлинский. Организаторы же перекрасили его в стильный красный и нанесли фирменный логотип. Благодаря установленному в автобусе оборудованию прокатиться в нем могут одновременно группы из разных стран.

Дмитрий Вашкевич, заместитель директора турфирмы:

Семь языков на данном этапе: белорусский, русский, немецкий, английский, итальянский, французский и испанский.

Свое начало экскурсионный маршрут берет от городских ворот, у железнодорожного вокзала, движется по проспекту Независимости до библиотеки, проезжает основные площади города, сворачивает на Калиновского и едет до Богдановича. Также автобус проезжает через Троицкое предместье, стелу Город-герой и доезжает до Минск-Арены. Экскурсии проходят ежедневно по 4 раза в день и длятся от полутора до двух часов.

Дмитрий Вашкевич, заместитель директора турфирмы:

Все равно, даже если и два человека, мы везем людей показывать столицу.

Подобные экскурсионные автобусы уже давно есть практически во всех европейских столицах. В Минске же первопроходцем был городской маршрут номер один с пометкой «экскурсионный». Он был запущен осенью прошлого года и следовал по классическому маршруту единицы: от вокзала до Веснянки. Отличие от обычного рейса - аудио-гид и соответствующее внешнее оформление.

Также в столице прошла серия альтернативных экскурсий «В кедах по Минску», где экскурсантов на веселом «Кедобусе-альфа» возили по экзотическим местам города. Эйфелева башня, скульптуры в стиле Гауди и так называемое кислотное рококо - все это смогли увидеть пассажиры необычных экскурсий.

В двухэтажном красном автобусе уже побывали туристы из разных стран. Наибольшей популярностью экскурсии пользовались среди россиян во время новогодних праздников. Также в нем прокатились туристы из Америки, Англии, Франции, Индии.

Я приехал из Индии, из Мумбаи, чтобы увидеть своих друзей. Мне очень понравилась экскурсия: она была познавательна, исторична, интересна и хорошо организована.

Я приехал из столицы Мордовии, город Саранск, из России. Мне все очень понравилось. Я считаю, что в каждом крупном городе, в котором есть историческое значение, должна быть подобная какая-то экскурсия. Съездил, понравилось, все посмотрел, интересно. Библиотека. Рассказывал, слышал, еще тут не был, знал об этой библиотеке, что такую построили, посмотрел - тоже понравилось. Спортивные объекты, что немаловажно, как я считаю, для любой столицы республики.

Все понравилось на экскурсии, интересные места собрали, знаковые, которые есть у нас в столице. Меня впечатлила больше всего наша библиотека, естественно, и Минск-Арена.

В будущем планируется закупить дополнительные автобусы и разработать новый оригинальный маршрут, сообщили в программе «Минска и минчане» на СТВ.